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傳統產業亮眼 製造業Q1產值連6季正成長

中央社2018/05/29 12:12
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北29日電）隨著全球經濟穩定成長，國際原材物料價格走揚，國內傳統產業產值表現亮眼，帶動製造業產值第1季年增3.3%，為連續第6季正成長。

經濟部統計處今天公布第1季製造業產值統計，主要行業中仍是電子零組件業產值新台幣8982億元最高，但以年增來看僅微幅增加0.86%，主因大尺寸液晶面板價格下滑，使液晶面板及其組件業產值年減13.03%，抵銷積體電路業因新興智慧科技應用帶動的晶圓代工、DRAM等產值增幅。

統計處說明，液晶面板及其組件業主要需求落在大尺寸面板，但因供過於求，價格下跌影響產值，但目前看來跌幅已逐漸趨緩。

以產值年增率看，傳統行業表現較亮眼，石油及煤製品業年增13.35%最多，其次為機械設備業年增9.42%、化學原材料業年增6.83%、基本金屬業年增5.34%，主因全球經濟穩定擴張，原材物料價格居高檔，推升傳統貨品產值，加上廠商投資意願高，智慧自動化及客製化機械設備需求強勁。

電腦電子產品及光學製品業與汽車及其零件業則都呈現年減，電腦電子產品及光學製品業是因手持行動裝置市場競爭激烈減產，加上有限傳輸裝置、行動裝置鏡頭需求減緩，致年減9.2%。

汽車及其零件業則持續面對進口車競爭內需市場，外銷訂單也減少，續呈減產，連帶影響相關零組件業者。不過，統計處指出，國內汽車零組件也有皆國外零組件及維修訂單，可望抵消部分減幅。

在全球景氣持續回溫狀況下，統計處預估傳統貨品第2季表現持穩，家上車用電子、物聯網、高效能運算等科技應用擴展，第2季製造業產值可望持續正成長。（編輯：郭萍英）1070529

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