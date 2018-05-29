傳統產業亮眼 製造業Q1產值連6季正成長

（中央社記者廖禹揚台北29日電）隨著全球經濟穩定成長，國際原材物料價格走揚，國內傳統產業產值表現亮眼，帶動製造業產值第1季年增3.3%，為連續第6季正成長。

經濟部統計處今天公布第1季製造業產值統計，主要行業中仍是電子零組件業產值新台幣8982億元最高，但以年增來看僅微幅增加0.86%，主因大尺寸液晶面板價格下滑，使液晶面板及其組件業產值年減13.03%，抵銷積體電路業因新興智慧科技應用帶動的晶圓代工、DRAM等產值增幅。

統計處說明，液晶面板及其組件業主要需求落在大尺寸面板，但因供過於求，價格下跌影響產值，但目前看來跌幅已逐漸趨緩。