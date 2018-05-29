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中央社

熱門高檔旅遊 包下整座島享受私密假期

中央社2018/05/29 12:10
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約29日綜合外電報導）健身中心經理沃興頓（Jim Worthington）希望在沒有任何人打擾的情況下，完全擁有隱私，幫女友慶祝她30歲的生日。

因此他訂了葛萊登私人島嶼（Gladden PrivateIsland），位於貝里斯海外、去年12月才開幕的小飯店，只有一間兩人房，島嶼面積不到一英畝。他笑著說：「從島的這一頭走到另一頭，只花不到30秒。就像魯賓遜漂流記一樣，根本感覺不到員工的存在。」

他和女友在島上待了好幾天，有時候就坐在海邊發呆4到5個小時，最多只說3個字，享受獨處的時間。

這可能聽起來是個冒險的提議：它不是個度假村，而是有一支團隊為客人提供無微不至照顧的私人飯店。兩人每晚價格2950美元（新台幣8萬8500元），提供全包式服務。訂下專屬於你的整座島嶼，是目前最新的熱門頂級旅遊方式。

葛萊登私人島嶼是HGTV居家樂活頻道「島嶼搜奇」（Island Hunters）主持人克洛羅（Chris Krolow）的傑作，他花了20年時間出售和租賃私人島嶼。

葛萊登私人島嶼位於貝里斯南邊海外數英里處，首都貝里斯市有交通工具可抵達。北美洲各地有數座機場可直飛貝里斯市，之後再搭乘30分鐘的直升機即可抵達葛萊登。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1070529

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