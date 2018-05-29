熱門高檔旅遊 包下整座島享受私密假期

（中央社紐約29日綜合外電報導）健身中心經理沃興頓（Jim Worthington）希望在沒有任何人打擾的情況下，完全擁有隱私，幫女友慶祝她30歲的生日。

因此他訂了葛萊登私人島嶼（Gladden PrivateIsland），位於貝里斯海外、去年12月才開幕的小飯店，只有一間兩人房，島嶼面積不到一英畝。他笑著說：「從島的這一頭走到另一頭，只花不到30秒。就像魯賓遜漂流記一樣，根本感覺不到員工的存在。」

他和女友在島上待了好幾天，有時候就坐在海邊發呆4到5個小時，最多只說3個字，享受獨處的時間。