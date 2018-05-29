放寬員工獎酬股票課稅 工商團體持正面看法

（中央社記者朱則瑋台北29日電）立法院今天三讀修正通過產創條例部分條文，放寬員工獎酬股票課稅，全國商總理事長賴正鎰認為，對留才的確有幫助，但幫助不大；工商協進會理事長林伯豐則認為對留才會有正面效益。

產業創新條例原本規定，員工獎酬股票在新台幣500萬元限額內，在實際轉讓時，依轉讓時的價格計算課稅。立法院今天三讀修正通過產業創新條例，放寬員工獎酬股票課稅，條文修正後，將施行至108年12月31日止。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰表示，的確能間接提升員工所得，多少有獎勵作用，不過幫助有限，人才不會因為這樣留下來，最大影響還是在綜合所得稅，台灣缺的是優秀的高階人才，被國外挖角的也都是這些人，他們年薪大多在500萬元以上，會被課高所得稅，降低留在台灣的工作意願。