逼死人！許維恩曬無敵美背＋辣臀　粉絲敲碗：好想看正面

36歲女星許維恩擁有天使臉孔魔鬼身材，是外界公認的性感女神，她也不時會在社群分享美照給粉絲福利，但完美體態背後所下的功夫可不少，許維恩透露每周一定會運動2至3天；有氧、重訓、拳擊和騎腳踏車都是她時常會做的項目，即使愛吃美食也不怕身材走樣。近日許維恩在社群曬出一張裸露美背的照片，誘人的曲線令粉絲有無限遐想。

許維恩日前難得曬出解放美背的清涼照，照片中她上半身僅穿黑色蕾絲胸罩，身體慵懶地趴在床上，一頭秀髮則撥到一側，眼神嫵媚的看著鏡頭，光滑的背部線條延伸至下半身的臀形，幾近無瑕疵的身材不知要逼死多少女性，讓粉絲忍不住大喊：「好想看正面」。