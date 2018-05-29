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娛樂

逼死人！許維恩曬無敵美背＋辣臀　粉絲敲碗：好想看正面

娛樂中心／綜合報導2018/05/29 12:30
▲女星許維恩擁有天使臉孔魔鬼身材。（圖／翻攝許維恩臉書 , 2018.05.29）
▲女星許維恩擁有天使臉孔魔鬼身材。（圖／翻攝許維恩臉書 , 2018.05.29）

36歲女星許維恩擁有天使臉孔魔鬼身材，是外界公認的性感女神，她也不時會在社群分享美照給粉絲福利，但完美體態背後所下的功夫可不少，許維恩透露每周一定會運動2至3天；有氧、重訓、拳擊和騎腳踏車都是她時常會做的項目，即使愛吃美食也不怕身材走樣。近日許維恩在社群曬出一張裸露美背的照片，誘人的曲線令粉絲有無限遐想。

許維恩日前難得曬出解放美背的清涼照，照片中她上半身僅穿黑色蕾絲胸罩，身體慵懶地趴在床上，一頭秀髮則撥到一側，眼神嫵媚的看著鏡頭，光滑的背部線條延伸至下半身的臀形，幾近無瑕疵的身材不知要逼死多少女性，讓粉絲忍不住大喊：「好想看正面」。

但心情似乎不怎麼美麗的她，無奈在貼文中寫道：「心累到一定程度，真的連生氣和計較的力氣都没有，尤其是在遇見傻仔的時候！」雖然有點圖文不符，但粉絲仍紛紛留言鼓勵她，「姊姊辛苦了，希望您能早點走出來，恢復原來的開心」、「做自己最美」、「加油」！


▲許維恩難得曬出清涼辣照。（圖／翻攝許維恩臉書 , 2018.05.29）


▲許維恩靠運動維持完美體態。（圖／翻攝許維恩臉書 , 2018.05.29）


▲許維恩身材火辣。（圖／翻攝許維恩臉書 , 2018.05.29）

關鍵字許維恩拳擊蕾絲
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