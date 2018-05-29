醫事人員可任衛福部次長 立院三讀通過

（中央社記者王承中台北29日電）立法院院會今天三讀修正通過衛福部組織法部分條文，增列任師(一)級職務6年以上的相關醫事人員，必要時可擔任衛福部常務次長，以維持醫事人員與公務人員間陞遷衡平性。

現行衛福部組織法條文規定衛福部置常務次長一人，職務列簡任第十四職等。根據衛福部報告指出，衛福部醫事業務司司長、副司長，所屬三級醫事業務機關首長、副首長，及各縣市衛生機關首長、副首長等職務，依法均得由師(一)級相關醫事人員擔任，但由於現行法規規定，導致常務次長無法由這些單位首長擇優陞任，限縮衛福部多元取才用人彈性。