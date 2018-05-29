NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈新瓦屋生活小學堂　開課FUN暑假陸批准川普女兒眾多商標　引美議論什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

醫事人員可任衛福部次長 立院三讀通過

中央社2018/05/29 12:20
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者王承中台北29日電）立法院院會今天三讀修正通過衛福部組織法部分條文，增列任師(一)級職務6年以上的相關醫事人員，必要時可擔任衛福部常務次長，以維持醫事人員與公務人員間陞遷衡平性。

現行衛福部組織法條文規定衛福部置常務次長一人，職務列簡任第十四職等。根據衛福部報告指出，衛福部醫事業務司司長、副司長，所屬三級醫事業務機關首長、副首長，及各縣市衛生機關首長、副首長等職務，依法均得由師(一)級相關醫事人員擔任，但由於現行法規規定，導致常務次長無法由這些單位首長擇優陞任，限縮衛福部多元取才用人彈性。

考量依據醫事人員人事條例任用人員，均經考試院舉辦的國家專門職業及技術人員醫師、藥師、護理師等相關類科考試及格，並經銓敘部銓敘審定，亦為國家常任文官任用制度的一環。

為增加機關多元取才彈性，立法院院會今天三讀修正通過衛福部組織法部分條文，增列必要時，任師(一)級職務6年以上的相關醫事人員，可擔任衛福部常務次長。

根據醫事人員人事條例規定，各類醫事人員依各該醫事法規規定分為師級及士 (生) 級，師級人員並再分為師(一)級、師(二)級與師(三)級，以師(一)級為最高級。（編輯：張均懋）1070529

台北高溫37.1度 5月累...吳茂昆請辭獲准 上任41天...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan