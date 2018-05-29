〈房產〉大學周邊屋有需求 房仲：淡江、文化、銘傳附

網路房仲業者彙整目前全台學生數排名前 10 的大學周邊「待租」、「待售」資料統計發現，目前 10 所大學周遭住宅投報率並不如想像的高，以目前待租待售行情推估，10 所大學的租金投報率僅約 2.1-5.4%，更有 4 所大學租金投報率低於 3%，其中淡江、文化、銘傳大學出現周邊投報率低於行政區投報率的現象。

網路房仲業者屋比超省房屋比價平台分析，大量投資人湧入，造成大學周邊房價飆漲與供給過多問題，已對大學周邊租屋市場產生衝擊。

屋比房屋比價創辦人葉國華指出，根據教育部最新大學宿舍的床位統計，全台學生數前 10 名的大學中，估計就有超過 18 萬名學生有校外租屋需求，其中，輔仁、淡江、逢甲、銘傳、正修科大具有校外租屋需求的學生比例最高，多達 8 成 5 以上的學生無法分配到學校宿舍。