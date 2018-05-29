NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈新瓦屋生活小學堂　開課FUN暑假陸批准川普女兒眾多商標　引美議論什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

蔡總統：輸電網稻種計畫 與海地合作重點

中央社2018/05/29 12:36
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者葉素萍台北29日電）總統蔡英文今天會見海地總統摩依士時表示，摩依士重視的輸電網與稻種等計畫是雙方現階段合作重點；她期待透過這次國是訪問，讓雙方追求永續發展過程，成為彼此後盾。

摩依士（Jovenel Moise）率團訪台國是訪問；海地先前傳出，因中國強力挖牆腳而邦交不穩，外界關注摩依士訪台行程。

蔡總統上午以隆重軍禮歡迎摩依士，並雙邊會談。

蔡總統表示，兩國有62年邦誼，是相互扶持的好友，海地長期支持台灣各項國際參與；她期待這次國是訪問能進一步深化兩國互惠互助合作夥伴關係，讓雙方追求永續發展過程，成為彼此後盾。

蔡總統說，海地長期支持台灣各項國際參與，去年聯合國大會總辯論時，摩依士為台灣仗義執言，今年4月，海地外長羅迪格（Antonio Rodrigue）致函世界衛生組織聲援台灣。

蔡總統在會談時也提到，摩依士曾以商務人士身分訪台，這次是首度以總統身分訪台；這些年兩國互動越來越密切，官方交流頻繁，也持續鼓勵民間企業籌組經貿訪問團到海地；摩依士率團訪台這段期間，有個台灣投資商機團也正前往海地考察。

蔡總統說，這次安排摩依士參訪水泥、科技產業，並舉辦投資招商說明會，期待透過強化各面向交流，深化兩國互惠互助合作關係。

蔡總統表示，4月羅迪格訪台，也特別訪問外交部、國際合作發展基金會，對雙邊合作計畫交換意見；摩依士重視的輸電網及稻種等計畫，這是雙方現階段合作重點，目前正在積極磋商準備，未來會陸續推動，將成為兩國合作交流重要指標。

摩依士與蔡總統會談時重申，海地政府施政的7大主軸，是「改變列車」的概念，海地政府要為海地人民服務。

摩依士表示，海地要進行農業現代化及基礎建設，這些基礎建設包括道路、能源、港口及機場等；這個極有挑戰性的計畫目標是促進國家就業及經濟發展，「減低海地對外援的依賴，並奠定海地未來發展的基礎」。

摩依士說，目前兩國面對的政治情勢，促使他們須迅速且務實面對這些問題；他希望為兩國建立雙贏關係，透過互惠方式，讓台灣商業界也能從這個關係獲得利益，尤其海地龐大的市場及工程需求，能為台灣的私人企業帶來非常多利益。

摩依士表示，他提出的新盟友關係，希望能成為團結兩國關係最重要元素。（編輯：李明宗）1070529

吳茂昆請辭獲准 上任41天...主辦毒品派對害命 朱家龍二...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan