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中鼎南向 爭取電廠煉油廠石化廠工程

中央社2018/05/29 12:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北29日電）中鼎工程今天在股東會指出，將積極爭取東南亞、印度的電廠、煉油廠及石化廠工程。

中鼎股東會營業報告書表示，東南亞的泰國市場主要商機為大型電廠、燃氣小型民營電廠、生質能電廠、都市與事業廢棄物焚燒發電廠、脫硝工程以及空氣分離廠。越南市場方面，鎖定一般工業廠房、工業廢水處理廠、都市垃圾焚燒發電廠、燃煤電廠及燃氣電廠、捷運將是中鼎爭取的主要標的。

中鼎評估，馬來西亞的商機有電廠、汽電共生廠、都市垃圾焚燒發電廠、生質能電廠、捷運。新加坡及印尼方面，電廠、都市垃圾焚燒發電廠，及捷運將是中鼎關注的目標。在各行各業均蓬勃發展的印度市場，將尋求切入電廠、都市垃圾焚燒發電廠的工作機會。

石化產業方面，中鼎說，全球經濟持續成長，在東南亞及印度的新投資案維持穩定增長。印度大刀闊斧改革，經濟成長率持續維持在高檔，對於油品、石化產品及天然氣的需求攀升，相對應的報價機會以天然氣、煉油廠及石化廠為主。

中鼎認為，馬來西亞煉油廠及上游石化廠投資漸趨飽和，馬來西亞國家石油公司打算朝下游化學產品，及肥料廠發展，這將是中鼎未來潛在的報價機會。印尼政府全力推動興建煉油廠，以滿足內需市場需求，第一個新煉油廠將於今年招標。

泰國方面，中鼎評估，目前仍以天然氣接收站、既有煉油廠升級以及特用化學品的投資為主。菲律賓及越南方面，中鼎將持續關注煉油石化及天然氣接收站的新投資。（編輯：郭萍英）1070529

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