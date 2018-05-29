主辦毒品派對害命 朱家龍二審判10年

（中央社記者蕭博文台北29日電）高院審理「W飯店女子命案」，認為朱家龍是訂房人及毒品派對主辦人，具決定性的關鍵影響，卻持續提供藥品不知節制，導致郭姓女子身亡，今天依藥事法判朱家龍10年徒刑。

朱家龍友人蔡逸學、洪聖晏也是派對主辦人，各遭高院判刑10年、10年6月。提供毒品的江哲瑋、張子奕，則被高院依販賣毒品罪各處9年、6年6月徒刑，全案可上訴。

台灣高等法院新聞稿指出，朱家龍、蔡逸學、洪聖晏持續無償轉讓含多種禁藥、偽藥成分的軟糖及梅片、K他命，給在場傳播小姐施用，數量不足時仍不知節制，持續購買。