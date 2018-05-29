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iStaging數位宅妝　用VR輕鬆畫出室內平面圖

記者易皓瑜／台北報導2018/05/29 13:10
▲由新創企業 iStaging 推出的 AR 繪製平面圖技術，獲知名軟體評比平台 Capterra 評為第一名的 VR 導覽平台。（圖／ iStaging 提供）
▲由新創企業 iStaging 推出的 AR 繪製平面圖技術，獲知名軟體評比平台 Capterra 評為第一名的 VR 導覽平台。（圖／ iStaging 提供）

近年各種 VR 技術推陳出新，總是吸人眼球。新創企業 iStaging 結合了 AR 與 VR 技術應用，日前才獲得阿里巴巴等創投基金青睞， 如今更進一步推出強大新功能，用戶可以透過其 VR Maker APP 以及 AR 功能，創建出精準的室內平面圖。 

iStaging 完美地與蘋果公司 ARKit 結合，利用這項科技進行室內裝潢設計時，可得到精準的房型格局，只需要透過手機鏡頭簡單地掃描後，使用者即可輕易地製作出室內平面圖，並經掃描直接匯出或匯入 Livetour 使用。  


▲使用者可在 VR Maker APP 中任意選擇一種 Livetour ，而透過在平面圖移動圓點對應至拍攝位置，即可輕鬆創建出室內平面圖。（圖／ iStaging 提供）

iStaging 執行長 Johnny 表示：「讓客戶以手機自動創建平面圖的功能對我們來說是非常重要的加值服務！」「平面圖能夠賦予 VR 導覽更直覺的方向性，對使用者來說也是重要的參考資訊；透過新版的 VR Maker ，使用者能夠在同一個 APP 中輕鬆完成 VR 內容的創建。」 

iStaging 的 Livetour 功能也獲知名軟體評比平台 Capterra 評為第一名的 VR 導覽平台，目前全球超過 60 個國家，數以萬計的房仲業者、室內設計師、攝影師都在使用 iStaging 產品。 同時 iStaging 也是 Google 、 Intel 、 ARM 、 Microsoft 等全球策略夥伴指定的 AR 及 VR 內容平台，並建立超過 20 多國的 AR/VR 生態圈。隨著這項革命性的功能推出，使用者將擁有更佳的擴增、虛擬實境體驗，這項新技術更被預期將顛覆整個產業生態，開創 VR 應用技術的新頁。

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