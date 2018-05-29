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〈TPK股東會〉奈米銀後年放量 江朝瑞：今年營運先

鉅亨網2018/05/29 12:53
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TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 於今 (29) 日召開股東會，董事長江朝瑞會後表示，今年第 2 季的產業低潮過了以後，第 3 季、第 4 季會慢慢上來，由於整個手機行業整體應該不會非常的旺，所以今年不會有太大的高潮，預估全年營運約與去年持平或微幅成長；在奈米銀 (SNW) 的布局上，目前已有客戶打樣中，今年是技術元年，明年小量出貨，看好可在 2020 年大量出貨。

江朝瑞表示，蘋果的營運一向很正常，持續一直在拉貨中，目前都是正常在進行，不能用單一機種的表現來評斷總體手機產業的狀況；他強調，可撓式折疊式的手機花了 5 年時間準備，目前正在把所有製程及材料標準化、穩定化，同時也開始添購生產可撓式觸控的設備。

江朝瑞透露，有關奈米銀技術部分，事實上客人已經陸續在打樣中，且是全面性的客人，不是指任何特定的一家，柔性的顯示器已經如火如荼的好幾年了，柔性的觸控要配合是一個必然的趨勢。

他表示，柔性觸控有 on-cell(內嵌式觸控) 及 out-cell(外掛式觸控)，宸鴻是 out-cell，現都已在進行中，市場上大概今年第 4 季可看到手機廠商會展出來相關的產品，明年開始萌芽，2020 年開始會起來。

江朝瑞強調，在奈米銀技術的布局上是建一條龍的生產，從提供上游奈米銀材料、塗布、Pattern、貼合到模組化，今年將是奈米銀技術元年，他表示，觸控技術從玻璃、in-cell、薄膜、out-cell 再到奈米銀，目前能提供奈米銀技術的廠商為美國 3C 奈米及宸鴻投資的 Cambrios，主要鎖定軟式顯示器觸控領域。

江朝瑞表示，目前手機主要用來打電話、看訊息等，但未來 5G 來臨，螢幕將朝大尺寸走，例如 6-7 吋，甚至放大到 10 吋，摺疊式手機螢幕將可望隨著興起，當手機面板朝大尺化、可撓式方向發展時，ITO 技術受到阻抗問題的影響，將被 metal mesh(金屬網格) 及奈米銀兩種技術取代。

江朝瑞強調，宸鴻提供上游奈米銀材料、雷射塗布、Pattern、貼合到模組生產的一條龍服務，未來除了自用也不排除對外銷售奈米銀材料，今年是奈米銀元年，預期明年小量出貨，2020 年大量出貨。

受到主要客戶庫存調整的影響，今年營運仍是先蹲後跳，江朝瑞表示，第 2 季是全年谷底，全年營運約與去年持平或微幅成長。

 

 

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