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〈誠品生活股東會〉南西店Q3季末開幕 將加入新鮮元

鉅亨網2018/05/29 12:48
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誠品生活 (2926-TW) 今 (29) 日召開股東常會，董事長吳旻潔表示，南西店預計於 9 月中下旬開幕，將會加入新鮮元素，「南西店寸土寸金要好好經營」，目前也在桃園、台中、高雄與台南積極布點，盼能增加有特色的獨立據點，雖然今年在獨立大店規劃下，較大的費用支出將影響損益，但相關效益將於明年顯現。

談及誠品生活的利基，吳旻潔表示，無論是將海外旅客吸引至台灣，或將台灣品牌帶出海外，誠品生活要能發揮實體通路平台的優勢，結合這兩年改造的數位服務價值，創造觀光產值，這也是誠品生活未來會努力的面向。

吳旻潔指出，未來誠品將思考如何在提升人文氣質的同時，運用科技優化體驗服務，並從實體自有通路延伸到全通路。此外，為因應外在零售環境的快速變化，除目前租賃經營的模式，也將推動合作開發、顧問服務、委託管理等多元彈性營運模式。

誠品生活去年海內外營業據點共 45 家，總經營面積約 8.8 萬坪，去年新增台灣誠品 R79 店後，誠品生活花蓮店也於 26 日正式開幕營運，近幾日營收已超過 280 萬元，吳旻潔表示，南西店將於 6 月 1 日進場裝修，店型與開幕計畫都已確定，預計 9 月中下旬開幕。

吳旻潔指出，南西店附近商圈不只是上班族女性消費者，還包括學生、小家庭，以及來自日本、港澳、中國等各地的旅客，「南西店寸土寸金要好好經營」，該獨立大店將會加入一些新鮮元素，但今年還做不到科技書店模式，盼 2 年後可望實現未來科技書店應用範例。

台灣據點部分，吳旻潔表示，目前在桃園、台中、高雄與台南積極布點，盼能增加有特色的獨立據點，台北未來還有 2022 年將開幕的新店裕隆城旗艦店。

吳旻潔也強調，雖然今年在第 3 季南西商圈與年底的中國深圳獨立大店規劃下，預計將有較大費用支出，可能因此影響損益，但相關效益與獲利能力可望於明年顯現。

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