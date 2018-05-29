新巨通過配息2.7元 殖利率逾7%

（中央社記者韓婷婷台北29日電）電源供應器廠新巨今天股東會通過每股配息新台幣2.7元，以28日收盤價35.25元估算，現金殖利率達7.66%，新巨表示，今年整體營運可望優於去年，惟缺料問題是較大變數。

新巨表示，今年第1季雖然有被動元件及IC等原物料缺料問題影響毛利率表現，但整體獲利表現仍優於去年。從客戶端產品線表現看來，今年整體營運有機會優於去年，但目前被動元件缺料問題持續，是最大困擾及變數，另外後續是否會有缺電問題則需進一步觀察，下半年整體營運可望優於上半年。

新巨106年合併營收為29.28億元，營業毛利為11.04億元，合併毛利率為37.73%，稅後盈餘為4.6億元，每股盈餘為3.02元，今天股東會通過每股配息2.7元。