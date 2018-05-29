這個神明很少見／將軍哪有這麼萌　頭頂石獅的李廣將軍

第一次看到石獅子＋石將軍的組合，還以為古人早有先見之明，知道未來會成為IG熱搜話題「型男＋寵物」，走在時代潮流的風口浪尖上。當然不是這樣，根據當地傳說，在碧山村濱海沙灘上有一塊夜晚隱隱散發光芒的石頭，村民就把這塊石頭分成二塊。一塊刻成石將軍，立在六甲西宮（鶯山廟）前；另一塊則是顆成風獅爺，擺在碧山素嫻別墅後方。

金門除了有台灣本島難得一件的戰地風光，這裡的信仰也因地理環境和台灣本島有所不同。為了鎮壓四面八方吹來的風，以及各種邪祟的風獅爺，是金門少不了的風景。在六甲西宮（鶯山廟）前有一尊石將軍，仔細一看祂頭上有一隻石獅子，這背後有什麼故事？

清嘉慶年間建立的六甲西宮（鶯山廟），位在金山鎮浦山村，主祀羅舍人，並以飛鶯逐雞穴的好風水聞名。廟的背後為鶯山，正面則是雞髻頭海口，當海水打在石頭上，激起浪花，看起來就像雞冠。

為什麼會特別立一尊石將軍在六甲西宮（鶯山廟）前，傳說當時廟建好之後，成為天地靈氣的聚集地，周遭靈氣都往廟這裡集中，對岸后沙村也受到影響，靈氣都往六甲西宮（鶯山廟）跑，結果竟然導致草木不生，風沙大作。后沙村民商量之後，決定在村外建立風獅爺抵擋風沙。

但是沒想到風獅爺的威力有點太強大，這一抵抗反而冒犯了六甲西宮（鶯山廟），惹得神明有點不開心，便透過乩身做法以虎頭牌抗衡，獅虎纏鬥千百回，猛虎終究敵不過獅王而敗陣下來。但怎能就此妥協，立即請出石將軍，果然將軍一出手，弓箭咻嗖一聲射中了風獅爺的左眼，戰爭終於落幕。

后沙村的風獅爺不知何時消失，但是在石將軍的頭上多了一隻可愛的風獅爺，於是當地謠傳頭上那隻風獅爺就是石將軍的手下敗將。之後后沙村從新立一尊龍型風獅爺，與石將軍遙遙相望，這場風水之爭似乎仍在持續。

這尊頭上頂著風獅爺的石將軍，就是中國歷史上征戰無數，與匈奴交戰四十餘年，匈奴聽到都會怕甚至稱他為飛將軍的李廣。這場風水之爭讓六甲西宮（鶯山廟）奠定威望，使妖魔鬼怪不敢隨意冒犯。李廣將軍與石獅的造型獨特，成為遊客、信眾拍照留念且津津熱道的話題。

有機會來到金門記得來六甲西宮（鶯山廟），實地感受風水寶地的靈力，當然別忘了參拜李廣將軍，而六甲西宮（鶯山廟）的主神羅舍人又是另一段故事囉。

資料來源：

盔甲上的石虎獅龍.風水之爭

六甲西宮

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