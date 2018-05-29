立院三讀 強制執行須扣除債務人生活必需

（中央社記者蘇龍麒台北29日電）立法院會今天三讀修正通過強制執行法部分條文，規定債權人要對債務人進行強制執行，要先扣除債務人的生活所必需，以台北市為例，目前每人應先扣除新台幣1萬9388元。

提案的國民黨立委曾銘宗說，很多卡債族的薪水不高，過去的強制執行，都是直接從薪水扣除1/3，讓卡債族無以為繼，甚至不太願意回到工作崗位被扣薪，因此接獲許多民眾陳情。

他說，原本提案希望薪資扣除基本工資後，再進行強制執行，但與司法院協商後，接受三讀修正通過的版本。

強制執行法第122條規定，債務人依法領取的社會福利津貼、社會救助或補助，不得為強制執行，債務人依法領取的社會保險給付或其對於第三人的債權，是維持債務人及其共同生活親屬生活所必需者，不得為強制執行。這部分的規定沒有變動。