立院三讀修正統計法 完備統計調查機制

（中央社記者范正祥台北29日電）統計法自民國61年修正通過後，迄今未作修正，立法院院會今天三讀通過修正統計法，回應時代趨勢，完備統計調查機制。

三讀通過的統計法條文明定，中央主計機關應每10年至少辦理一次人口及住宅普查，每5年至少辦理一次農林漁牧業普查、工業及服務業普查的基本國勢調查。

關於統計法適用範圍，條文清楚定義，政府辦理統計業務，依本法規定。但各機關所辦專為意向性的調查及為學術研究而辦理的統計，明定排除本法的適用。

另外，為提升受查者信任，並保障受查者權益，新增規範執行統計調查的人員於執行職務時，應出示有關證明文件，並主動告知受訪者查證方式及給予查證機會。