廣編／愛與勇氣的可麗餅7訪日本311地震重災區

寵愛之名曙光協會每年除了募集2百萬善款給予偏鄉弱勢孩童獎助學金外，也同時定期關懷世界上的貧弱孩童。此次，理事長吳蓓薇帶領採印協會一起前往311日本東北重災區之一仙台，到了「仙台天使園育幼院」關懷災後孤兒。災後七年間象徵愛與勇氣的可麗餅餐車，總是定期前往災區，陪伴著孩童們、甚至大人們的心靈傷口逐漸療癒。這次理事長更帶回最令人感動且可敬的禮物，仙台天使育幼院的孩童們得知2/6花蓮地震災情，踴躍捐出自己零用金，希望能進一己之力，提供給花蓮災民。育幼院上上下下全體總動員，總共募得了四萬六千八百九十日圓的善款。寵愛之名曙光協會將會補為五萬日圓後全數捐出給予花蓮震災帳戶。活動後，理事長吳蓓薇更收到育幼院孩童們的謝卡，讓她感動的說：「看到這樣的活動與捐款箱，我們心中十分的感動，也很感謝園長的用心。院童的零用錢很有限，他們的心意卻是無價！」

位在311海嘯災區的仙台天使園育幼院，院童大多數都是因為海嘯失去至親的孤兒，寵愛之名曙光協會將象徵「愛與勇氣」的可麗餅餐車跨海帶到仙台天使園育幼院，透過可麗餅撫慰孩子們幼小的心靈。此次前往的志工們說：「育幼院的老師們聽聞2月6日花蓮大地震災情慘重，便想起311大海嘯時台灣曾對他們的幫助，所以號召育幼院的孩子們用自己有限的零用錢，回報當年台灣對於311大海嘯的恩情。」來自仙台天使園育幼院的募款箱，乘載著育幼院全體成員的心意，正是因為親身體會過受他人幫助的可貴，當知道曾經對日本伸出援手的台灣有危難時，孩子們願意從自己有限的零用錢中捐出善款，表達對花蓮大地震災民的關懷與感恩台灣的協助。

上周，寵愛之名曙光協會更收到了飄洋過海來自仙台天使園孩子們手工製作的感謝卡片，院童們親筆寫下對於可麗餅的喜歡與感恩、並期待再次與寵愛之名曙光協會相見，也讓一同參與關懷活動們的志工感到備受鼓勵，也期許寵愛之名曙光協會繼續關懷貧弱孩童，讓世界各地的孩童們都能感受到社會溫暖。相信愛，無所不在。