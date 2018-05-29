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中央社

民進黨擬徵召姚文智選北市 蘇貞昌讚好人才

中央社2018/05/29 13:12
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃、林長順台北29日電）民進黨選對會建議徵召立委姚文智參選台北市長，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，很高興看到好人才出來。

蘇貞昌上午前往民進黨中央黨部，與12名民進黨新北市議員參選人合拍定裝照。

蘇貞昌對媒體詢問怎麼看姚文智出線與雙北選情時表示，很高興看到好人才出來，縣市長選舉一定是由每個縣市自己紮穩基礎，如果志同道合、有需要，一定會有相關合作。

另外，自由時報報導，蘇貞昌和國民黨新北市長參選人侯友宜27日晚間一前一後出席蘆洲區彰化同鄉會，先到場的蘇貞昌前腳剛走，主辦單位就換下「歡迎前行政院長蘇貞昌」紅布條，馬上換上「侯友宜新北市蘆洲區彰化同鄉會後援會」紅布條。

對此，蘇貞昌表示，他要提醒侯友宜，這些議員辦的同鄉會，經費來源可能有議員的配合款，可能是政府補助的費用，侯友宜要成立後援會要自己花錢，不要這樣換一個布條占便宜、發新聞稿自我吹噓，這涉及公私不分、公款私用。

蘇貞昌說，過去國民黨新北市長初選時，周錫瑋就抨擊侯友宜不要用公務車、公家司機來跑初選，現在新北市政府團隊已經變成侯友宜的競選團隊，這才是真正違反行政中立的大鯨魚，不要做賊的喊抓賊。

他說，這兩天又看到一個新北市政府官員涉貪遭收押，上樑不正下樑歪，如果自己公私不分，下面的就會有樣學樣。過去他領導的台北縣政府，都沒有一、二級主管涉案，新北市長朱立倫跟侯友宜已經在新北市執政近8年，有100多人被法院追訴，真的要好好檢討。

國民黨新北市長參選人侯友宜今天出席三重西區里長座談會，對蘇貞昌的質疑，侯友宜表示，民間團體歡迎他們認為適合的人參加，他是受邀人，其實對活動的細節不是很清楚，他也看到蘇貞昌經常受邀參加，也有受到主辦單位拉布條歡迎。

侯友宜說，他在每一個工作職場都有個不變的原則，只要是違法亂紀的事情，一定從嚴追溯，而且不予寬貸，他會追究一切責任。（編輯：張均懋）1070529

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