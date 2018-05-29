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娛樂

SHINee溫流提鐘鉉淚喊抱歉　泰民哽咽說不出話

娛樂中心／綜合報導2018/05/29 13:27
▲南韓夯團SHINee在粉絲心目中永遠是5人組合。（圖／翻攝自SHINee臉書，2018.05.29）
▲南韓夯團SHINee在粉絲心目中永遠是5人組合。（圖／翻攝自SHINee臉書，2018.05.29）

南韓夯團「SHINee」2008年以一曲〈Replay〉初試啼聲就受到矚目，轉眼間出道10年的他們昨（28）日也推出新曲〈Good Evening〉，向粉絲宣告正式回歸，近日4個大男生上節目《Radio Star》宣傳，一開始大家還有說有笑，但提到去年逝世的團員鐘鉉氣氛頓時感傷，連平時沉穩的隊長溫流也忍不住落淚。

SHINee日前在《Radio Star》接受主持人訪問，4人有問必答，節目中後段聊到已逝團員鐘鉉，24歲的泰民都還沒開口就眼眶含淚，似乎是擔心無法控制情緒，他連忙揮手表示無法繼續說話，而向來給人穩重形象的溫流，則是直接在節目流下男兒淚，哽咽地說：「對不起…。」

在鐘鉉過世後，身為SHINee隊長的溫流總是以冷靜態度面對外界，在鐘鉉出殯那天，KEY崩潰哭倒在他肩上，溫流還緊緊握住對方的手給予安慰，展現堅強的一面。這次溫流首度在鏡頭前談起鐘鉉，淚崩的模樣也讓外界看了頗為不捨。


▲泰民還沒開口就眼眶泛淚。（圖／截取自RADIO STAR YOUTUBE , 2018.05.29）


▲溫流談到好友淚灑節目現場。（圖／截取自RADIO STAR YOUTUBE , 2018.05.29）

關鍵字shinee南韓鐘鉉溫流泰民key
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