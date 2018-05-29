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中央社

馬來西亞叫停多項中國工程 陸媒示警訊

中央社2018/05/29 13:15
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北29日電）馬來西亞新任首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，包括中國承建工程。中國國內因此發出警訊，稱中國「走出去」政策屢屢因他國政權更迭面臨困境，要成為深刻教訓。

馬哈地（Mahathir Mohamad）上任後表示，要與中國重新談判東海岸鐵路專案，並取消中國承建的、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

綜合大陸媒體報導，東海岸鐵路全長688公里，投資550億馬幣（約新台幣4000億元）2017年8月9日就在關丹正式開工。這是馬來西亞最大的在建項目，也是中國「一帶一路」倡議下的重要工程。

東海岸鐵路合約要求由中方提供貸款，中國交建承建，馬哈地日前表示這項計畫的合約「很奇怪」、「這不是正常的方式」。

新隆高鐵全長350公里，設計時速300公里，預計造價170億美元，是東南亞投資最高的基建項目，目前已進入國際招投標程序。

新隆高鐵招標時，傳出新加坡傾向於引進日本新幹線技術，但中國動用在馬來西亞的影響力，讓新隆高鐵最終拍板由中方執行。現今馬來西亞傾向取消新隆高鐵，有報導說，中國先投入至少千萬美元計的先期費用將付諸東流。

除了國家工程外，中國的民間投資也可能受到影響。中國企業家楊國強「碧桂園」的森林公園專案正面臨重大變數。馬哈地對這個計畫曾大加撻伐，認為碧桂園售價過高，只有外國投資人買得起。

帶有政治背景的微信公眾號「牛彈琴」撰文表示，中國應謹慎面對馬來西亞政局更迭引發的改變，前任首相納吉（Najib Razak）簽訂的計畫將可能面臨嚴格審查。

此外，因為牽涉貪腐的納吉，日後中國的投資有可能被妖魔化，也可能給如日本等國際競爭對手大做文章的機會。中國的一些專案可能被擱置，乃至強行中止，對中國公司將造成重大的損失。

不過對中方提出的「一帶一路」倡議，馬哈地還是表示支持，「牛彈琴」說，馬哈地仍可能調整政策，履行部分合約。

「牛彈琴」也提出警訊稱，中國「走出去」政策難免有風險，「但屢屢碰上這種政權更迭，屢屢面臨同樣的困境，教訓更是深刻的」。中國不能總成為他國政治鬥爭的標靶，只要換人執政，幾百幾千億的投資就面臨重大風險。（編輯：翟思嘉/朱建陵）1070529

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