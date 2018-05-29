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陳景峻續留北市府 丁守中：很多地方怪怪的

中央社2018/05/29 13:14
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北29日電）民主進步黨指黨員若未違紀助選在北市府服務不違黨紀，北市副市長陳景峻確定續留市府。中國國民黨籍台北市長參選人丁守中今天說「很多地方都怪怪的」，質疑綠營假提名真輔選。

丁守中上午出席國民黨文傳會Tell me臉書直播節目，媒體會前聯訪詢問民進黨徵召立委姚文智參選台北市長，針對未違紀助選可留台北市政府服務是否等同替陳景峻解套，以繼續「白綠合作」。

他表示，各界對此都有質疑，民進黨是否假提名真輔選，要自提人選卻不推出最強棒參選人，質疑是否「選手沒有打假球意願，但教練團在打假球」，自己對此是戒慎恐懼。

丁守中認為，民進黨替陳景峻解套，且保留未來許多空間，「很多地方都怪怪的」。

另針對昨天拜訪同黨籍立委蔣萬安，各界關切是否談論擔任競選總幹事一事。丁守中表示，自己繼先前向黨內歷任黨主席請益後，現在則開始拜訪黨內立委們請求協助和請益。

關於競選總幹事人選部分，他說，有許多人提供建議名單，自己會考量總體需要後再做決定，因為競選總幹事一職需花費許多時間且要全職投入，會在各界建議名單內且有意願者，找出最適合的人選。

根據丁守中競選團隊幕僚表示，競選團隊整體成員目前正在洽談和磨合中，預計最晚6月底以前會全數到位，各自就戰鬥位置，競選總部則計劃在8月確定。（編輯：李亨山）1070529

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