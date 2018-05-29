飛彈空襲警報測試簡訊 7縣市6/7收得到

國防部依區域情勢威脅需要，已完成「空中威脅告警系統」建置，於受空襲時結合「防災告警系統」，即時以手機簡訊通知民眾，規劃萬安演習時測試。

今年3月台東軍用機場曾小規模測試飛彈空襲警報簡訊，6月7日是首度結合萬安演習測試。

國防部作戰及計畫參謀次長室防空暨資戰處副處長莊鴻文上校在國防部例行記者會表示，指定區域測試選定苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市和嘉義縣，演習時民眾會收到內政部警政署配合萬安演習發放的防空警報簡訊，也會收到飛彈空襲警報測試簡訊，請民眾配合演練切莫恐慌。

莊鴻文說，只要手機功能正常，在基地台涵蓋範圍內，應可收到告警簡訊。收到簡訊後，民眾可就近避難。

至於這套系統是人工或自動方式傳送？莊鴻文表示，簡訊傳送是採全自動方式，但在第一道判別過程，會由值勤主管、人員認證後，確保不會誤發後才發出。

國防部提醒演習區域民眾，如果未收到訊息，也請依其他指示配合演練，非演習區域民眾如果接收到訊息則切莫恐慌。（編輯：李明宗）1070529