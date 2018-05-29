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〈融程電低谷爬升〉智慧製造擴產能 平板出貨今年上

鉅亨網2018/05/29 13:29
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融程電訊 (3416-TW) 面對匯損慘重，董事長呂谷清認為 2017 年是近年來最差表現。今年起將導入智慧製造、外包產線，進而擴充產能，今年平板年出貨量上看 5 萬台，並透過研華 (2395-TW) 入股，導入集團化資源，同步進行全球化布局，預估合作綜效兩年內會浮現。

由於工業電腦類型多為少量多樣，呂谷清規劃，目前月產量 2500 台的平板電腦，要將一線客戶的標準化產品外包，將公司內部的產線留下來給自己使用，以擴充產能，並提高月營收到 2 億元。

融程電預估，平板出貨將從過去的 3.5 萬台，今年增加到 5 萬台以上，長遠目標是年產 10 萬台。

呂谷清指出，未來智慧製造是重要的轉型方向，雖然減少人力  30%，但是可以提高品質，增加良率；未來產品一旦走向高品質、彈性高、複製成本低，撐過 3 至 5 年的原物料價格波動期，智慧製造表現在獲利數字上，融程電在市場上就能掌握價格制定權。

呂谷清表示，未來融程電要做的是系統整合，受到單一價格波動影響程度較小，並且培養客戶對產品的信賴程度，加上產品服務費用，可望為營收添利。

融程電去年私募入股 16.62% 的研華，私募金額達 5.4 億元。融程電認為，目前跟研華的合作在於後端零組件供應，掌握原物料供應優勢，整合供應鏈，不涉及對外洽談客戶，預估合作綜效兩年內會浮現。

面對今年營收挑戰，呂谷清認為，先前長期耕耘的石化產業，由於產品線完整，加上今年油價攀高，石化業業績估計年增 5 成，今年增加資本支出機率很高。

為了讓產品可以順利銷售到全世界，深化在地服務，融程電的全球布局正在進行，除了歐洲、北美跟中國大陸外，近期正在洽談德國 SI 公司，並投入東南亞布局。

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關鍵字融程電智慧製造匯損headline
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