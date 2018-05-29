影／暑假樂活FUN一夏　新瓦屋生活小學堂開課

縣長邱鏡淳表示，此次小學堂課程結合新瓦屋駐村單位，推出 24 項、 40 班手作及親子體驗課程，同時邀請 23 位達人，以趣味化、生活化、藝術化的方式，帶大家手玩創意，並認識在地文化。

長達 2 個月的暑假快到了，新竹縣新瓦屋生活小學堂為推廣藝術生活化、生活藝術化，於暑假期間 7/1 ~ 8/31 推出豐富有趣、生活工藝、知性藝文等多元課程，適合親子參與，豐富暑假生活。

邱鏡淳看見西瓜莊園的徐美慧老師開設的《油桐花~繪本藝術創客者》作品，讓人為之驚艷，她以油桐花繪本為主題，透過實際操作藝術媒材，藉由文化與科技的結合，完成油桐花口琴及太陽能油桐花盆栽創作。

木工職人李傳興老師開辦的《環保木作~五色鳥信箱》，首次以新竹縣縣鳥為主題推廣生活木工，運用環保再生木料並結合蝶古巴特技法，期望親子共同參與木工手作，除可增加親子間感情之外，更可帶領思考一件作品的活用，讓信箱不只是信箱，亦是書架、書擋的多功能目的使用，別有一番趣味。



▲新瓦屋生活小學堂在暑假期間推出豐富有趣、生活工藝、知性藝文等多元課程。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.29）

文化局長張宜真表示，「 7/1 ~ 8/31 生活小學堂 FUN 一夏」活動，自 6/4 (一) 8 時起開放報名，各項課程名額有限，額滿為止，歡迎親子共同參與，詳情請至新竹縣政府文化局臉書粉絲專頁「竹縣 go 藝思」查詢。