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中央社

俄男乾完伏特加損名畫 畫廊擬停售酒精

中央社2018/05/29 13:30
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯一名男子乾完100公克伏特加酒，並用金屬棒破壞名畫「伊凡雷帝殺子」後，收藏這幅畫作的頂尖畫廊今天宣布，他們將試圖停止在畫廊內販售酒精飲料。

路透社報導，描述1581年歷史故事的「伊凡雷帝殺子」是俄國最著名畫作之一，26日遭到嚴重破壞。這起事件發生在莫斯科的特列季亞科夫畫廊（TretyakovGallery），引發俄國要如何保護歷史和文化藝術品的尷尬問題。

受損畫作於1885年由俄國著名的寫實主義畫家列賓（Ilya Repin）完成，據館方形容，「伊凡雷帝殺子」的重要性與蒙娜麗莎並駕齊驅。

內政部影像中，37歲名為波多普林（IgorPodporin）的男子描述，自己如何在畫廊咖啡廳喝下100公克伏特加後變得「情不自勝」，於是舉起金屬圍欄桿，數次重擊這幅油畫。

特列季亞科夫畫廊總監崔古洛娃（ZelfiraTregulova）說，她希望畫廊場所內停止販賣酒精飲料，將與畫廊咖啡廳及餐廳承包商討論停售事宜。

她在記者會上說：「據我們了解，咖啡廳內有賣小瓶裝的葡萄酒和科涅克白蘭地。我們將與咖啡廳討論，請他們停售。」

她也指出，要說服連接畫廊和外街的餐廳停售酒精飲料比較困難。

崔古洛娃表示：「這起事件糟糕又嚇人，牽涉到社會中盛行的侵略性。」她並埋怨，人們越來越無法區分藝術作品和史實紀錄的差別。（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070529

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