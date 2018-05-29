台中東勢區忠孝街東側道路　耗時30年終於打通

忠孝街東側尾端道路徵收及打通工程，經市府建設局斥資 3,656 萬元，新闢長 104 公尺、寬 11 公尺道路。市長林佳龍在建設局長黃玉霖陪同下主持通車典禮，包括東勢區長徐佩鈴、市議員蘇慶雲、蔡成圭，以及立委盧秀燕、江啟臣服務處代表、在地里長等人都到場參加典禮。

台中市東勢區忠孝路為上新里通行主要道路之一，東側路段雖只有 104 公尺長，卻因涉及徵收補償及工程費以及 6 戶拆遷戶問題，經地方各界 30 年的努力終於打通，今（ 29 ）日舉行通車典禮，地方民眾歡慶，市長林佳龍則期盼藉此帶來地方繁榮，維護學童通學安全。

▲東勢區上新里忠孝街東側尾端道路打通，市長林佳龍與地方人士共同剪綵通車。（圖／記者黃玿琮攝2018.5.29）

林佳龍表示，東勢忠孝街這條短短 104 公尺的道路，經 30 年終於打通。此項工程之所以如此艱辛，除涉及徵收補償及工程費必須籌措 3,656 萬元之外，還有 6 戶拆遷戶問題。在溝通協調過程中，經建設局努力及地方代表全力協助，加上市府也做好拆遷戶安置工作，在大家取得共識之後再動工，希望能化阻力為助力。

林佳龍指出，市府打通了東勢區上新里的交通瓶頸，地方居民都非常高興，附近的中山國小學童上下學及家長接送也較為安全便利，期盼道路打通後可以帶來地方繁榮，也迎接花博的來臨。林佳龍說，屆時將會有龐大人潮來到展區參觀，也會到東勢區觀光旅遊，配合浪漫台三線及東勢周邊交通盡情遊覽，有助於帶動地方產業文化、觀光發展。

建設局長黃玉霖表示，東勢區忠孝街原路口處有 6 戶拆遷戶，經市府及地方民代溝通協調，終於讓每一位地主、屋主同意，市府並在興建之前讓拆遷戶得到適當安置之後才開始動工，新闢道路長 104 公尺、寬 11 公尺，總預算約 3,656 萬元，包括工程費 1,050 萬元、土地徵收及地上物拆遷 2,606 萬元。

黃玉霖指出，這段道路雖然只有 104 公尺，但對於周邊交通紓解很有幫助，尤其是右側跨橋段，市府會以最快速度在今（ 107 ）年底前也打通，讓它成為真正的替代道路，為鄰近居民帶來更多便利及安全。