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中央社

苗縣三義雲火龍 國際慢城展在地特色

中央社2018/05/29 13:45
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣三義鄉雲火龍早期稱為「草龍」，是三義慢城別具特色的在地民俗文化，三義鄉公所舉辦2018雲火龍節於5月26日點睛，主活動6月2日登場，歡迎民眾前往體驗。

三義鄉公所今天在苗栗縣政府廣場舉辦2018三義雲火龍節記者會，縣長徐耀昌、三義鄉長徐文達及縣議員韓茂賢、羅貴星等人共同焚香祈福，為草編神龍掛紅，隨著雲火龍穿梭舞動，象徵為地方祈福消災。

三義鄉長徐文達指出，15年前擔任三義鄉公所秘書時，以新台幣3萬元，委請雙潭守望相助隊紮出台灣第一條雲火龍，從原本的社區活動，逐漸發展成為三義鄉盛事，近幾年榮獲客家委員會遴選為客庄十二大節慶，今年更轉變成為國際慢城的重要元素。

苗栗縣長徐耀昌表示，活動期間鄉親拜拜完後，會把每一支香都插到雲火龍身上，舞動起來香煙繚繞，宛如神龍穿梭在雲霧中，農民也透過擲筊方式，恭請神農大帝遴選「聖田」，把祭拜後的稻穀栽種於聖田中，作為來年製作雲火龍的稻作，如此年復一年，傳承使命，已成為客家庄的重要特色。

徐文達表示，雲火龍是用農民栽種的稻稈來紮龍，從材料、製造人員、到活動組成，「三合一」都是取自在地，為全台灣唯一；今年活動於5月26日在三義五穀宮舉辦「請龍迎龍、開光點睛」儀式，6月2日主活動登場，相信一定能夠「在苗栗放眼台灣，走向國際」。

三義鄉公所指出，今年雲火龍節延續往年傳統，與五穀神農大帝遶境結合，將客家節慶與客家信仰融合為一，祈求年年風調雨順、五穀豐登。活動於6月2日下午2時起，展開一系列客家社團藝文表演，下午5時30分，將由雲火龍隊伍進行遶境祈福，晚間還有兼具客家意象與創新元素的歌舞表演，歡迎民眾前往體驗國際慢城的客家文化。（編輯：張芷瑄）1070529

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