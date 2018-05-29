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NOW球星／距離扳倒巨人只差一步　火箭走在對的道路上

文／黃建霖2018/05/29 13:56
▲火箭中鋒Clint Capela。（圖／美聯社／達志影像）
▲火箭中鋒Clint Capela。（圖／美聯社／達志影像）

火箭今年的賽季已經結束，他們剛在一場激戰後、以92:101的比數輸給了「衛冕軍」勇士，賽後雙方球員一一擁抱，為彼此打出這麼精彩的系列賽而致敬，但年輕的火箭中鋒Clint Capela依舊留下了男兒淚，這一幕也讓許多人相當動容。

火箭距離「扳倒勇士」這個不可能的任務，一度只剩下兩節的時間，他們上半場在防守上做得相當出色，進攻端則有James Harden殺入禁區、為其他球員創造得分機會。

但是在下半場，他們外線命中率低迷，反觀勇士靠著Stephen Curry的4顆三分彈逆轉了比數，並逐漸佔有了比賽的主動權，儘管他們一直和對手糾纏到最後一刻，但是最終還是以9分之差落敗。

根據統計，火箭此役全隊三分球44投7中，命中率僅15.9%，而這也寫下了NBA單場比賽，三分球出手40次以上的最低命中率。三分球讓他們來到了這裡，但最終也讓他們輸掉了最重要的一場比賽。

不過正如總教練Mike D'Antoni所言，他們正走在正確的道路上，他們只是需要做的更好罷了。

他們這一季在外線出手了3470次、命中了1256球，兩項數據都是聯盟新高，全隊總共有7位選手命中了超過100記三分。在無數的夜晚，他們有時候在三項命中率上都落後給對手，鞏固籃板和控制失誤也都做得不好，但最終還是能夠贏球，靠的就是在三分線上大量的出手，他們用高效的外線攻勢打造了一支足以衝擊冠軍的球隊。

另外這一季他們也找來了P.J. Tucker和Gerald Green等鋒線好手，這讓他們有本錢在防守上做出更具侵略性的壓制。在西區決賽火箭無數次利用無限換防的方式，遏止住了勇士隊的猛烈火力，在攻防兩端都打出了卓越的表現。

「勇士為全聯盟設定了標準，不僅僅是我們，我們知道我們必須達到什麼程度，我們會不斷嘗試，最終會做到的。」D'Antoni如此說道。「我們會讓Daryl(Morey)研究勇士，然後我們(明年)再試一次，我對球員們感到驕傲，能跟他們共事讓我們驕傲，能執教他們是殊榮。」

正如他所說的，他們距離終結勇士在西區的統治只差一步，雖然今天晚上他們並沒能做到，但已經值得掌聲和歡呼。如果季後他們能留下核心球員，並在市場上找到適合的拼圖，甚至足以讓球隊實力在往上升一級的球星，明年他們將有機會完成甜美的復仇。

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