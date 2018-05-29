吳茂昆辭職聲明：上任後遭受嚴重污衊羞辱

吳茂昆今天透過教育部發表辭職聲明指出，他接任教育部長職務後，特定媒體即鋪天蓋地且用不實的指控抹黑他，在野黨立委也極盡能事羞辱，將他刻畫成惡質的人，他這一生，無論在任何位置，都兢兢業業面對各項挑戰，但從沒遭受如過去一個多月來，對人格的嚴重污衊與羞辱。

（中央社記者許秩維台北29日電）教育部長吳茂昆請辭獲准，吳茂昆今天發表聲明指出，過去一個多月來，他遭受嚴重污衊與羞辱，也造成教育部的困擾，希望藉自己的離開，讓教育部能向前邁進。

吳茂昆指出，這些針對他個人的不實指控，已經造成教育部人員工作上不必要的困擾與負擔，更使行政院團隊受到傷害，許多該做的事因而延宕，幾經思量，他決定此時以最高的道德標準，並於上週末向行政院口頭請辭並獲准，他希望藉由自己的離開，摒除掉外界無理的干擾，讓教育部人員可以擴大腳步、向前邁進。

吳茂昆也表示，外界一直以為他是因為執行「拔管」才接任教育部長職務，事實不然，他的立場及信念自始至終都一致，學術誠信是建構大學的基本原則，尊重學術、維護學術自由、建立學術誠信是大學必須具備的基本準則，大學校長是學校的領航人，遴聘人選當然且必須要接受較高道德標準的檢視，這個過程完全是對事不對人。

對於擔任行政院國家科學委員會主任委員任內前往中國大陸開會一事，吳茂昆表示，當年這兩場國際會議，他事先向行政院申請，並循程序簽辦，而行政院回函對香港科大在杭州舉行的國際會議並未准駁，由於該場會議出席者都是各國科技政策的負責人，考量出席會議可大幅增加台灣在科技領域的國際曝光度，他才決定轉往杭州與會。

吳茂昆也表示，教育不能因為意識形態對立而陷入泥沼，而是要回歸真正的理性討論與思辨，台灣作為世界上最值得驕傲的自由民主的國家之一，在政治上還有進步成長空間；在教育上，不管面臨多大困難，他相信大家願意一同為捍衛學術自由民主、教育下一代為社會公平正義價值而努力。（編輯：唐聲揚）1070529