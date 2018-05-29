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廣編／寵愛之名曙光協會　107第四屆相信愛慈善演唱會

本報訊2018/05/29 14:12
▲寵愛之名曙光協會第四屆相信愛慈善演唱會 力邀周興哲、艾怡良、黃鴻升7月26日@TICC為偏鄉孩童熱情開唱。（圖／公關照片)
▲寵愛之名曙光協會第四屆相信愛慈善演唱會 力邀周興哲、艾怡良、黃鴻升7月26日@TICC為偏鄉孩童熱情開唱。（圖／公關照片)

寵愛之名曙光協會2018年度第四屆「相信愛慈善演唱會」將於7月26日(四)台北國際會議中心 盛大展開。此次特邀三大華語樂唱將熱情演出：療癒系暖男周興哲、金曲獎歌后艾怡良、重磅回歸樂壇的小鬼黃鴻升，都將帶來許多動感歌曲，與觀眾們度過充滿愛與歡樂的一夜。2018相信愛慈善演唱會所有售票收入皆不扣除演唱會活動成本全數捐出！除了能享受音樂盛宴以外，寵愛之名也提供豐富的精美禮物給到場的觀眾朋友，凡入場即可獲得寵愛之名副牌寵愛女孩礦物面膜乙片！

第四屆相信愛慈善演唱會即日起於KKTIX售票網頁正式開賣！寵愛之名曙光協會希望藉此讓偏鄉學童的發展受到更多的關注，號召各界一同伸出溫暖的雙手，點亮偏鄉學童的未來，相信愛，無所不在。

此次邀請到療癒系暖男稱號的周興哲，雖然年僅22歲，但他的歌聲卻有撫慰人心的效果，這次相信愛演唱會，周興哲將獻唱數首膾炙人口的經典歌曲，用音樂療癒每個人的心。金曲獎歌后艾怡良，有藍調女王之稱的她，擁有獨特醇厚的嗓音及絕佳的創作力，帶來數首穿透靈魂的好音樂征服全場。今年初推出全新專輯、重磅回歸樂壇的小鬼黃鴻升，將會以搖滾王子的面貌震撼國際會議中心。2018「相信愛慈善演唱會」實力派歌手齊聚，為寵愛之名曙光協會慈善獎助學金熱血開唱。此次所有募得款項（包含愛心捐款與演唱會票券所得），皆不扣除成本全數捐出！期待社會大眾共襄盛舉，透過一張門票、一個晚上的音樂饗宴，共同關懷偏鄉弱勢學童。

寵愛之名曙光協會自2015年起每年皆會舉辦「相信愛演場會」，邀請多位歌手共襄盛舉，演唱會售票收入及募得的所有善款，皆不扣除成本全數捐出。去年募款突破原訂目標，除了贊助台灣本島200名偏鄉學童，曙光協會也首次將愛送到離島，幫助25位離島學童，幫助他們在無憂無慮的環境下快樂學習。除了一年一度的公益演唱會，寵愛之名曙光協會也致力於許多公益活動，例如舉辦多年的「可麗餅餐車」，義工們除了深入台灣偏鄉學區，將營養可口的可麗餅送到每個孩子手上，「可麗餅餐車」也曾經到過北京、日本311地震災區，寵愛之名曙光協會的足跡從台灣出發，逐漸遍布世界各地。秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，寵愛之名曙光協會繼續關心孩子們的未來發展，持續將愛送到世界上各個角落。

寵愛之名曙光協會粉絲團facebook：http://goo.gl/h7jzLf

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