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政治

競選拍照擺姿　蘇貞昌傳授祕訣

記者陳弘志／台北報導2018/05/29 14:14
▲蘇貞昌傳授民進黨中和區議員參選人張維倩拍照祕訣。（圖／蘇貞昌辦公室提供 , 2018.05.29 )
▲蘇貞昌傳授民進黨中和區議員參選人張維倩拍照祕訣。（圖／蘇貞昌辦公室提供 , 2018.05.29 )

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今(29)日與黨籍市議員參選人於中央黨部合拍定裝照，現場議員除自備特製「小太陽」手板，還有議員參選人臉部表情和肢體僵硬，頻頻向蘇貞昌發出 SOS 訊號，蘇貞昌一一破解障礙，傳授拍照擺姿勢 100 分秘訣。

中和區議員參選人張維倩，剛走上拍照區，就遇到瓶頸，臉部僵硬、笑容不自然，當下立刻求救蘇貞昌拍照祕訣。蘇貞昌回想當年當縣長時，於出席老人大學拍畢業照，一拍就是 2 小時，笑容都一樣專業，最大的撇步就是「讓笑容僵在那」。果真，張維倩一點就通，之後就會自已 cue 姿勢，讓蘇貞昌笑說很厲害。

另一名也是中和區議員參選人張志豪，主打「小太陽」三代傳承，現場自備小太陽手板，要來跟蘇貞昌的電火球拚亮度。


▲蘇貞昌與民進黨中和區議員參選人張志豪合影。（圖／蘇貞昌辦公室提供 , 2018.05.29 )

新北市第 12 選區山地原住民市議員參選人寶杜．巴燕，則是自己帶來泰雅族背心，邀請蘇貞昌穿上入鏡，一同發揚原住民文化。


▲蘇貞昌與民進黨新北市第 12 選區山地原住民市議員參選人寶杜．巴燕合影。（圖／蘇貞昌辦公室提供 , 2018.05.29 )

今天第二梯次合影的新北市議員參選人包括：廖宜琨、張志豪、張維倩、鄭志宏、寶杜•巴燕、呂孫福、曾進益，現任議員為彭成龍、陳永福、陳科名、陳啟能。


▲蘇貞昌與民進黨新北市第二梯次拍定裝照市議員合影。（圖／蘇貞昌辦公室提供 , 2018.05.29 )

關鍵字蘇貞昌新北市長選舉民進黨
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