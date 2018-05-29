競選拍照擺姿　蘇貞昌傳授祕訣

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今(29)日與黨籍市議員參選人於中央黨部合拍定裝照，現場議員除自備特製「小太陽」手板，還有議員參選人臉部表情和肢體僵硬，頻頻向蘇貞昌發出 SOS 訊號，蘇貞昌一一破解障礙，傳授拍照擺姿勢 100 分秘訣。
中和區議員參選人張維倩，剛走上拍照區，就遇到瓶頸，臉部僵硬、笑容不自然，當下立刻求救蘇貞昌拍照祕訣。蘇貞昌回想當年當縣長時，於出席老人大學拍畢業照，一拍就是 2 小時，笑容都一樣專業，最大的撇步就是「讓笑容僵在那」。果真，張維倩一點就通，之後就會自已 cue 姿勢，讓蘇貞昌笑說很厲害。
另一名也是中和區議員參選人張志豪，主打「小太陽」三代傳承，現場自備小太陽手板，要來跟蘇貞昌的電火球拚亮度。
▲蘇貞昌與民進黨中和區議員參選人張志豪合影。（圖／蘇貞昌辦公室提供 , 2018.05.29 )
新北市第 12 選區山地原住民市議員參選人寶杜．巴燕，則是自己帶來泰雅族背心，邀請蘇貞昌穿上入鏡，一同發揚原住民文化。
▲蘇貞昌與民進黨新北市第 12 選區山地原住民市議員參選人寶杜．巴燕合影。（圖／蘇貞昌辦公室提供 , 2018.05.29 )
今天第二梯次合影的新北市議員參選人包括：廖宜琨、張志豪、張維倩、鄭志宏、寶杜•巴燕、呂孫福、曾進益，現任議員為彭成龍、陳永福、陳科名、陳啟能。
▲蘇貞昌與民進黨新北市第二梯次拍定裝照市議員合影。（圖／蘇貞昌辦公室提供 , 2018.05.29 )