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黑潮島航台灣14天 記錄海洋微塑膠現況

中央社2018/05/29 13:51
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（中央社記者吳欣紜台北29日電）黑潮海洋文教基金會今天宣布，明天起將展開島航計畫，14天內將出入12個漁港進行塑膠微粒及水下聲音等採樣檢測，為台灣留下第一份海洋微塑膠現況、海域聲景地圖。

黑潮海洋文教基金會創立滿20年，今天在誠品松菸店舉行記者會宣布將展開為期一年的「島航計畫」，第一階段將號召25名研究者、環境議題工作者及藝文創作者共同繞行台灣一周，進行海上調查任務及海洋創作。

參與第一階段航程的藝術工作者包含畫家王傑、作家廖鴻基及吳明益等。王傑說，西方大航海時代開始，為了獵奇、知識上的需求，船上都會配有一些生物學家、科學家及畫家等，畫家為後世留下的圖像紀錄充滿著藝術價值及人文味道，黑潮的計畫是一個傳統的延續。

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君表示，這次計畫不僅延續海洋精神也關注環境議題，因此特別規劃3項研究指標，針對海中塑膠微粒、水下聲音及水質溶氧進行採樣檢測，留下台灣第一份海洋微塑膠現況及台灣第一筆海域聲景地圖。此外，由於水中溶氧量與水質有關係，因此也將調查、記錄不同海域的水質狀況。

張卉君指出，下半年黑潮也將進行全台巡迴分享講座及行動展，向大眾分享黑潮長期關注的海洋議題，並透過第一階段收集到的素材，暸解台灣各地海域面臨的危機。

海洋委員會海洋保育署署長黃向文表示，黑潮透過民間自籌力量進行3項重要的海上調查，不僅回應聯合國永續發展目標外，也強調建立長期調查研究的重要性。（編輯：管中維）1070529

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