吳茂昆請辭 教團盼新教長能了解國教

（中央社記者許秩維台北29日電）行政院今天證實教育部長吳茂昆請辭獲准，教師團體表示，吳茂昆在任期間爭議不斷，對教育界也是一種耗損，此時下台總比不下台好，也盼新部長不要再以私害公，且能了解國教。

吳茂昆於4月19日上任後，接連傳出過去赴美開公司、違法赴陸等爭議，行政院今天證實吳茂昆請辭獲准，任期至今天剛好41天，也是任期最短的教育部長。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政受訪時表示，吳茂昆若520請辭下台，對他自己和整個執政團隊會比較好，拖了這幾天，又出現一些問題，對他來說並非好事，他在任期間造成很多爭議，對教育界也是一種耗損，但此時下台總比不下台好。