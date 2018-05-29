為家庭「吻戲」過不去　小嫻自曝斷演戲後路

TVBS首部自製國語八點檔《女兵日記》今（29）日於屏東墾丁舉辦卡司記者會，主要演員劉香慈、小嫻、楊晴、羅平、楊雅筑、李宣榕、梁登凱、陳謙文皆出席。此次也是劉香慈因為戲劇演出、再度進入軍營，她坦言沒想過有一天還會回到軍中，也知道外界會拿放大鏡檢視，她曾自問：「我能夠超越《新兵》嗎？不能超越我能接嗎？」幸好劇中角色在軍中與家庭間拉扯，也給予她不同以往的表現機會。

距離小嫻上一次演出戲劇，是在2015年演出大愛《大大與太太》，此次也是她婚變後，首度接演戲劇。問及心情如何？她表示：「真的好感謝。」更說可以遠離台北，讓她心情非常放鬆。至於過去是否因為家庭、而減少拍戲？小嫻則說：「我覺得是我斷了自己的後路，之前拍偶像劇要演吻戲，我就說我不行，之後就比較少機會。」小嫻也坦言，「結了婚就不是婚前的自己」，如今即便經歷婚變，但小嫻謹記爸爸說的：「路會越來越寬。」也確實活得更快樂。