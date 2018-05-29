陸品牌低階智機大進攻　強壓新興市場當地品牌

有調研機構觀察全球智慧型手機產業供應鏈，發現今（2017）年1至2月延續2017年底廠商的保守出貨策略，加上農曆春節停工影響，儘管農曆年後情勢有所改變，2018年第1季全球智慧型手機產業，相對去年同期與上季仍衰退2.1%與12.9%。展望2018年，在2017年小米大舉以低價手機搶奪新興市場之後，預期今年大陸一線廠商低階手機將持續擠壓新興市場當地品牌，產業集中度將明顯提高。

IDC全球硬體組裝研究團隊研究經理高鴻翔指出，由於農曆年前延續2017年第4季以來中國大陸廠商因高屏占比手機規格持續演進，而採取的保守出貨策略，加上農曆春節停工，2018年第1季全球智慧型手機產業出貨規模呈現生產淡季出貨不多的局面。

不過，隨著手機產品策略布局逐漸明朗，通路庫存出清告一段落，以及印度即將執行當地散件（CKD）組裝政策造成中國大陸廠商積極備貨，製造規模已於3月起明顯向上攀升，預料拉貨熱潮將持續至第2季。

在競爭態勢方面，除了受到華為、小米出貨持續暢旺，蘋果進入傳統淡季等影響外，以低階手機於非洲、印度崛起的傳音則延續其智慧型手機出貨持續成長的態勢，首次進入全球前十大智慧型手機組裝排名。

IDC指出，展望2018年全球智慧型手機產業發展，在2017年小米憑藉低價手機搶奪新興市場需求、突破成長瓶頸之後，華為、歐珀亦將於2018年第2、3季推出千元人民幣以下機種一別苗頭，面對成長趨緩的全球智慧型手機市場需求，中國大陸一線廠商的低階手機，將強力擠壓新興市場當地品牌、白牌廠商的生存空間，產業集中度將明顯提高。