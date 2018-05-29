NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
財經

陸品牌低階智機大進攻　強壓新興市場當地品牌

記者許家禎／台北報導2018/05/29 14:18
▲展望2018年，IDC指出，在2017年小米大舉以低價手機搶奪新興市場之後，預期今年大陸一線廠商低階手機將持續擠壓新興市場當地品牌，產業集中度將明顯提高。 （圖／IDC提供）
▲展望2018年，IDC指出，在2017年小米大舉以低價手機搶奪新興市場之後，預期今年大陸一線廠商低階手機將持續擠壓新興市場當地品牌，產業集中度將明顯提高。 （圖／IDC提供）

有調研機構觀察全球智慧型手機產業供應鏈，發現今（2017）年1至2月延續2017年底廠商的保守出貨策略，加上農曆春節停工影響，儘管農曆年後情勢有所改變，2018年第1季全球智慧型手機產業，相對去年同期與上季仍衰退2.1%與12.9%。展望2018年，在2017年小米大舉以低價手機搶奪新興市場之後，預期今年大陸一線廠商低階手機將持續擠壓新興市場當地品牌，產業集中度將明顯提高。

IDC全球硬體組裝研究團隊研究經理高鴻翔指出，由於農曆年前延續2017年第4季以來中國大陸廠商因高屏占比手機規格持續演進，而採取的保守出貨策略，加上農曆春節停工，2018年第1季全球智慧型手機產業出貨規模呈現生產淡季出貨不多的局面。

不過，隨著手機產品策略布局逐漸明朗，通路庫存出清告一段落，以及印度即將執行當地散件（CKD）組裝政策造成中國大陸廠商積極備貨，製造規模已於3月起明顯向上攀升，預料拉貨熱潮將持續至第2季。

在競爭態勢方面，除了受到華為、小米出貨持續暢旺，蘋果進入傳統淡季等影響外，以低階手機於非洲、印度崛起的傳音則延續其智慧型手機出貨持續成長的態勢，首次進入全球前十大智慧型手機組裝排名。

IDC指出，展望2018年全球智慧型手機產業發展，在2017年小米憑藉低價手機搶奪新興市場需求、突破成長瓶頸之後，華為、歐珀亦將於2018年第2、3季推出千元人民幣以下機種一別苗頭，面對成長趨緩的全球智慧型手機市場需求，中國大陸一線廠商的低階手機，將強力擠壓新興市場當地品牌、白牌廠商的生存空間，產業集中度將明顯提高。

 

關鍵字智慧型手機手機組裝idc智機新興市場
誠品海內外45家　再拓點延續浪漫超商複合店正夯　賣美妝還賣炸雞

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan