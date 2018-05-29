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中央社

夏季預防熱傷害 國軍管控肥胖等高危險官兵

中央社2018/05/29 14:05
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北29日電）夏季氣候炎熱，國防部今天表示，將適度關懷協處肥胖BMI值大於28、汗腺功能不良與服感冒藥等高危險群官兵，並定時監控氣候；危險係數超過40以上，嚴禁在外曝曬。

世界衛生組織建議以身體質量指數（Body MassIndex, BMI）衡量肥胖程度，計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。研究顯示，體重過重或肥胖（BMI≧24）為糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤等慢性疾病主要風險因素。

危險係數為（室外溫度+濕度X0.1），舉例來說，氣溫攝氏32度、濕度80%，危險係數為80乘以0.1，再加上32，等於危險係數40。

國防部上午舉行例行記者會，說明國軍熱傷害防治作為表示，夏季是熱中暑、熱衰竭、橫紋肌溶解症等熱傷害高風險期，已於4月底前完成全軍人員熱傷害合格簽證作業，並加強官兵辨識熱傷害徵候、初步處置與急救降溫演練，有效灌輸各級幹部及官兵熱傷害防治正確觀念及先期防處作為。

國防部軍醫局衛勤保健處長詹正雄上校表示，近期有漢光演習，將造冊管制肥胖BMI值大於28、汗腺功能不良與感冒服藥等官兵，適度給予關懷及協處。

詹正雄說，各訓場現地將定時監測中暑危險係數變化，包括溫度與濕度，讓官兵適時補充飲水，嚴禁以冰品飲料代替。危險係數如果達40以上，嚴格禁止在外曝曬。

急救處置方面，詹正雄說，當自身或鄰兵發現有意識不清、全身倦怠無力及肌肉酸痛、體溫升高、停止流汗、尿量減少或顏色變深等徵兆，應立即向幹部反映並通知醫務人員處理，幫助快速降溫。

詹正雄表示，降溫重點是冰敷頸部、腋下、鼠蹊部等兩側大動脈流經區域，在30分鐘內將體溫降到40度以下。

國防部發言人陳中吉表示，近年氣候暖化，國軍每年都做好熱傷害防治整備工作，每小時監測溫度、濕度，提出預警，希望在訓練同時，也兼顧官兵安全。

根據統計，熱傷害好發於4月到8月間，並以橫紋肌溶解症好發比例57%最高。

國防部表示，近年來在各級持恆戮力下，熱傷害致死率為零，仍持續要求官兵落實預防熱傷害應處作為，強化幹部風險管理，包括人員辨識及環境監測，並完善緊急救護及到院持續降溫治療，提升官兵自我防護能力，使官兵在訓練環境中達成「安全零傷害」目標。（編輯：李明宗）1070529

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