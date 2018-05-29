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花博后里「原生祕境」　四大工藝品呈現原鄉生活美學

記者柳榮俊／台中報導2018/05/29 14:27
▲花博后里森林園區打造「原生祕境」專區，竹編技術設計成一體成形的「漁荃空間」（圖／市政府提供 , 2018.5.29)
▲花博后里森林園區打造「原生祕境」專區，竹編技術設計成一體成形的「漁荃空間」（圖／市政府提供 , 2018.5.29)

台中花博后里森林園區打造「原生祕境」專區，傳承原住民族珍貴的傳統文化，其中「 Ayoi 工藝之地」展示區以竹編為主要特色，邀請不同原住民族與工藝師跨域合作，藉由四大工藝品展覽呈現不同原鄉部落職人手藝，包括運用竹編技術設計成一體成形的漁荃空間意象，以及以輪傘草的編織技藝轉化為空間燈飾等，呈現出台灣當代原鄉的生活美學。

原民會主委全秋雄表示，后里森林園區的「原生祕境」專區規劃「 Ayoi (達悟族語『歡迎』)工藝之地」展示區，將部落職人的精緻工藝品，以輪展的形式呈現不同原鄉文化的工藝精神。展覽主題一「大地意識-美學從自然俯拾日常」，將原住民族傳統工藝中的木雕、刺繡、月桃編織、陶藝、傳統色彩融入設計巧思，例如排灣魯凱的石板與漂流木椅，呈現文字般的「圖紋」，並融合植物與土地的大自然色彩，帶來不一樣的視覺饗宴。

展覽主題二「質性與紋理的對話-靈性生活美學」，結合近代傳統工藝與現代生活的元素，以竹藤、樹皮布、草木染、漂流木、陶、鐵等素材，打造精品陳設的家室空間，結合一體成形的漁荃竹編之空間意象。

展覽主題三「植物浪潮-敘，世代的看見」，以植物的應用為視角，轉化為生活中不同的器物，例如阿美族輪傘草的編織技藝轉化為當代設計燈飾。展覽主題四「 Archaic Simplicity 古老簡樸」，展現傳統男耕女織不同創造力的文明與智慧，將植物纖維的應用延伸到編材與織線，採用山芙蓉、苧麻、月桃、黃槿、構樹、棉、籐、竹、弓弦麻等天然材質設計家飾與包包配件。

原民會表示，台中花博不只欣賞花卉，還由各局處分工營造各種文化藝術的展區，原住民族文化也不會缺席，目前相關布展持續配合工程進行中，歡迎各地民眾屆時踴躍來看花博，也欣賞原民文化之美。

關鍵字台中花博原住民工藝品原生祕境漁荃空間意象
巧聖仙師文化祭　結合手做創客精神電話民調　韓國瑜感受到市民的心情

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