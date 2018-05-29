花博后里「原生祕境」　四大工藝品呈現原鄉生活美學

台中花博后里森林園區打造「原生祕境」專區，傳承原住民族珍貴的傳統文化，其中「 Ayoi 工藝之地」展示區以竹編為主要特色，邀請不同原住民族與工藝師跨域合作，藉由四大工藝品展覽呈現不同原鄉部落職人手藝，包括運用竹編技術設計成一體成形的漁荃空間意象，以及以輪傘草的編織技藝轉化為空間燈飾等，呈現出台灣當代原鄉的生活美學。

原民會主委全秋雄表示，后里森林園區的「原生祕境」專區規劃「 Ayoi (達悟族語『歡迎』)工藝之地」展示區，將部落職人的精緻工藝品，以輪展的形式呈現不同原鄉文化的工藝精神。展覽主題一「大地意識-美學從自然俯拾日常」，將原住民族傳統工藝中的木雕、刺繡、月桃編織、陶藝、傳統色彩融入設計巧思，例如排灣魯凱的石板與漂流木椅，呈現文字般的「圖紋」，並融合植物與土地的大自然色彩，帶來不一樣的視覺饗宴。