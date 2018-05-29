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民調支持度拉近　韓國瑜：感受高雄市民求新求變心情

記者郭俊暉／高雄報導2018/05/29 14:32
▲韓國瑜表示，民調是給參選人做為參考，用來警惕自己的。（圖／NOWnews）
▲韓國瑜表示，民調是給參選人做為參考，用來警惕自己的。（圖／NOWnews）

近日媒體出現兩份數據截然不同的高雄市長選舉民調，國民黨高雄市長參選人韓國瑜表示，民調最主要是給參選人做為參考，用來警惕自己，對於旺旺中時媒體集團公布的民調數字，他深感欣慰，並強烈感受到高雄市民求新求變的心情；至於趨勢民調公司的民調數字，他個人不予評論。

根據新台灣國策智庫委託趨勢民調公司，在 5 月 14 日至 17 日所進行的高雄市長選舉民調，民進黨參選人陳其邁支持度 52％ 、韓國瑜的支持度僅有 21％ 。另外，旺旺中時媒體集團在 5 月 25 日至 27 日所進行的高雄市長選舉民調，陳其邁的支持度是 39.5％， 韓國瑜則是 33.1％ 。

對於上述兩份民調數據，韓國瑜表示，他擔任國民黨高雄市黨部主委 8 個多月來，據旺旺中時媒體集團公布的民調數字，他僅落後陳其邁 6.4％ ，這說明了高雄市民希望未來的市政建設有不一樣的改變，他會持續把自己的施政理念向高雄市的鄉親做完整的報告。


▲韓國瑜說，若是有高雄市離鄉的年輕人參與民調，相信他的支持度還會更高。（圖／NOWnews）

韓國瑜說，假如他參選金門縣長，會全力推銷金門高粱酒，並把金門做為兩岸的樞紐；假如他參選花蓮縣長，會全力帶動花蓮的觀光產業，而如今他參選高雄市長，未來他將全力把高雄市的經濟帶起來，讓高雄市的年輕人可以回鄉工作，跟家人住在一起，等到大家都賺到錢以後，市政府會努力投資教育，這是他對高雄市民神聖的承諾。

對於未來的高雄市長選情，韓國瑜表示，有一個好的現象是，他只聽見深綠、淺綠、中間的選民慢慢向他這邊靠攏，沒有聽見深藍、淺藍、中間的選民向陳其邁這邊靠攏，顯然由於中央執政不力、在高雄市 20 年的執政，已經讓民眾對民進黨產生不信任感，他認為，上述民調只是打家裡的電話，若是有高雄市離鄉的年輕人參與民調，相信他的支持度還會更高。

關鍵字韓國瑜民調陳其邁
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