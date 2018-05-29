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中央社

安聯人壽智能客服 全球首發

中央社2018/05/29 14:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北29日電）為滿足客戶需求，金融機構紛紛推出智能客服，安聯人壽砸下新台幣上千萬元，領先全球於台灣率先推出智能客服，不僅可提供線上諮詢服務，還可於一分鐘內完成保單貸款等服務。

安聯人壽總經理林順才表示，所有的數位創新都必須以消費者為中心，近年安聯把全面發展數位化列為重要營運策略，安聯人壽再度獲得安聯集團的資源挹注，斥資上千萬元與IBM聯手推出安聯智能客服「Allie艾莉」，提供客戶更多元化、智能新體驗。

林順才強調，台灣是安聯集團於全球率先推出智慧客服的市場，之後安聯將把台灣經驗進一步拓展到馬來西亞、泰國、印尼以及中國大陸等亞太市場。

目前銀行等金融機構已紛紛在LINE官方帳號推出智能客服，但智能客服大多僅提供簡單QA諮詢服務。林順才表示，安聯智慧客服根據安聯過去5年的電話客服資料，因此，安聯智慧客服將可解決8成來自客服中心的電話答詢。

林順才指出，安聯智能客服不僅具有Watson認知技術的人工智慧金融顧問、學習安聯客服專線與優質服務，以及圖像化資訊呈現三大特色，更提供客戶保單變更業務、常見QA以及保單貸款、解約等保單相關業務，智能客服一分鐘內就可完成保單貸款。

林順才也表示，安聯是全台第一家金融機構建置跨官網、APP以及臉書三大平台的AI客服機器人，目前「Allie艾莉」已在安聯官網提供服務，之後將在臉書、APP使用。

另外，媒體追問，智能客服之所以命名為「Allie艾莉」是否因為與安聯集團Allianz名字相近。林順才說，當初安聯提供包含Ada、Amy、Ann等名字提供客戶票選，經客戶票選後，「Allie艾莉」順利出線，因此把智能客服命名為「Allie艾莉」。（編輯：郭萍英）1070529

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