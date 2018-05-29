安聯人壽智能客服 全球首發

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）為滿足客戶需求，金融機構紛紛推出智能客服，安聯人壽砸下新台幣上千萬元，領先全球於台灣率先推出智能客服，不僅可提供線上諮詢服務，還可於一分鐘內完成保單貸款等服務。

安聯人壽總經理林順才表示，所有的數位創新都必須以消費者為中心，近年安聯把全面發展數位化列為重要營運策略，安聯人壽再度獲得安聯集團的資源挹注，斥資上千萬元與IBM聯手推出安聯智能客服「Allie艾莉」，提供客戶更多元化、智能新體驗。

林順才強調，台灣是安聯集團於全球率先推出智慧客服的市場，之後安聯將把台灣經驗進一步拓展到馬來西亞、泰國、印尼以及中國大陸等亞太市場。