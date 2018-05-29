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中央社

防熱傷害多喝白開水 穿著吸濕排汗與防曬

中央社2018/05/29 14:17
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義市29日電）台灣連日飆高溫，嘉義市衛生局提醒民眾應「多喝白開水、選對時地活動、注意穿戴與防曬」來預防熱傷害。

衛生局指出，根據衛生福利部統計，台北27日飆出攝氏38.2度高溫，當天有27人次因熱傷害就醫；全台5月熱傷害累計至今有310人次，比去年5月160人次高出93%。

天氣炎熱，台灣地區今天最高溫仍出現在台北，氣溫為37.1度，其次為板橋35.8度；嘉義也有35.5度，為全台第3高溫。

衛生局表示，在高溫潮溼的環境下容易產生熱傷害，包括頭暈、頭痛、低血壓、視力糢糊等症狀，嚴重時可能致死。為此，衛生局提供預防熱傷害3招：

第一招、「多喝白開水」：要定時喝水，不要等到口渴才喝，每日至少應飲用2100毫升白開水。尤其夏季要避免飲用含酒精及大量糖分的飲料，飲用室溫的白開水才是解渴良方。

第2招、「選對時、地活動」：民眾從事戶外活動，最好避開上午10時至下午2時的高溫時段；室內應注意通風，濕度過高的環境也可能導致中暑。

第3招、「注意穿戴、吸濕排汗與防曬」：夏日服裝以輕便淺色系、透氣排汗的衣物為佳，外出時可戴寬邊帽及擦防曬乳液，保護身體避免曬傷。

衛生局指出，常見的熱傷害依嚴重程度，可分為熱痙攣（流汗、肌肉抽筋）、熱衰竭（大量流汗、皮膚濕冷、臉色蒼白）、熱中暑（意識不清、發熱超過40度），若未適當處置，最嚴重時可能致死。

為此，衛生局呼籲民眾，如果發生中暑症狀，應協助中暑者迅速離開高溫環境，仰臥休息，利用毛巾或海綿浸水拍拭身體，或在患者身上擦水、搧風，以降低體溫，並撥打119儘速送醫。（編輯：李亨山）1070529

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