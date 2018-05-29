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苦茶只能夏天喝、薄荷性涼？破除青草五大迷思

今日觀點2018/05/29 14:00
苦茶只能夏天喝、薄荷性涼？破除青草五大迷思（圖／今日觀點）
苦茶只能夏天喝、薄荷性涼？破除青草五大迷思（圖／今日觀點）

青草是不是藥？體質寒者不能喝青草茶？青草熬煮的湯汁，它的顏色常是黑漆漆深不可見底，加上綜合各類雜草熬煮，謎樣的外觀和內容物，常令許多人卻步，甚至有些人還會對青草有偏見，以下就來破除青草的五大迷思。

●青草是藥？

▲青草不是藥，而是食品，受限法規規定，青草無法宣稱療效。圖／記者李依頻攝
▲青草不是藥，而是食品，受限法規規定，青草無法宣稱療效。圖／記者李依頻攝

台灣社會利用青草的歷史悠久，透過老祖先的生活經驗累積，得知青草具有清熱、降火等效果，早期許多人把青草當藥使用，是常見的民俗療方，但青草並非「藥」，而是「食品」，當前受限於《藥事法》與《食品衛生管理法》，無法宣稱療效。

一般而言，民眾很難分辨青草與中藥的差異，常常把青草視為中藥。對此，老濟安青草店第三代經營者王柏諺表示，青草跟中藥的差別在於，青草純粹使用植物，是將大自然中的草或樹枝切片曬乾，加工過程少；而中藥範圍較廣，除了使用植物作為藥材，也會以動物跟礦物作為藥材，譬如海馬、龜板、牡蠣殼、珍珠粉……等等，此外中藥加工炮製過程多，並利用加工來發揮中藥材的效益或降低毒素。

雖然青草不是藥，但由於青草是先民流傳下來的智慧，因此社會上仍有許多民眾會購買青草或青草茶來保健養生、調理身體。

●青草茶只能夏天喝？

▲王柏諺指出，有些人在冬天也會燥熱、不容易排汗，或是冬天吃較補的火鍋，也可以搭配青草茶退火。圖／翻攝自老濟安 Healing Herbar臉書粉絲頁
▲王柏諺指出，有些人在冬天也會燥熱、不容易排汗，或是冬天吃較補的火鍋，也可以搭配青草茶退火。圖／翻攝自老濟安 Healing Herbar臉書粉絲頁

王柏諺指出，很多人認為青草茶或苦茶太寒，只有在夏天燥熱時才能喝青草茶，但其實有些人在冬天也會燥熱、不容易排汗，或是冬天吃較補的火鍋，也可以搭配青草茶退火。

姚德和青草號第三代經營者姚勝雄補充，其實青草茶四季都能喝，冬天若想喝青草茶，有些店家也會提供熱飲，讓青草茶也能熱熱喝。

●青草屬性皆寒？

▲顛覆大家想像，薄荷其實是屬性熱的青草。圖／翻攝自Pixabay
▲顛覆大家想像，薄荷其實是屬性熱的青草。圖／翻攝自Pixabay

大家常覺得青草屬性寒涼，然而其實也有屬性溫熱的青草。

王柏諺舉例，像大家都覺得薄荷吃起來涼涼的，是屬於較寒的青草，但顛覆大家想像，其實它是屬性熱的青草，它的涼算是發熱的感覺，所以把一些薄荷放在皮膚上，它跟皮膚接觸時會感到溫溫的。

王柏諺補充，有些人會覺得青草太寒，所以體質寒的人不能吃青草，這其實是錯的，並非說體質寒的人不能吃青草，而是體質寒者不能吃太多，食用青草時必須留意量跟比例。

●青草農藥多勿喝？

有些人認為青草是雜草，來路不明，也怕農藥殘留問題，而不敢喝青草製品。

姚勝雄說，不只客人會擔心，其實店家也會擔心，但現今農業技術進步，有些青草種植都以有機種植法栽種，加上店家也會要求提供相關檢驗證明替民眾把關，降低農藥殘留的疑慮。

王柏諺則建議，若民眾害怕農藥問題，就像吃草莓，也可將買回來的青草多清洗幾次，減少農藥危害。

●青草都是台灣植物？

▲蒲公英也是台灣常見的青草。圖／翻攝自Pixabay
▲蒲公英也是台灣常見的青草。圖／翻攝自Pixabay

過去大家對青草的印象，是它的來源多來自台灣的植物，究竟這番說法是否正確？

王柏諺以自己店家的青草來源為例，他指出早期青草的確多來自台灣，但如今隨著農民年長不再栽種，或部分地區被規劃成國家的保護區，不能再採集植物，也使得青草市場慢慢萎縮，因為市場萎縮，所以目前店裡的青草來源有五成來自台灣、有五成源於中國大陸。

他提醒，有些人的觀念覺得來自中國大陸的東西都不好，但其實某些植物必須在特定土壤或特定海拔種植才是最好的，而這些植物在台灣可能無法生長得很好，因此才需從其他國家種植或進口。

更多連結：

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38.7%青草茶衛生環境違規　問題高過農藥殘留

《今日觀點》開拓不同的視野：https://sight.nownews.com/

關鍵字仙草植物薄荷農藥迷思青草茶
38.7%青草茶衛生環境違...歷史建物收容所　保存老建築...

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