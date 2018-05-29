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中央社

搶攻愛美商機 統一集團推美妝新品牌

中央社2018/05/29 14:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）統一集團今天正式發表美妝全新品牌「K．Seren」，將採與7-ELEVEN結合的複合式店型，希望增加7-ELEVEN店內19歲至35歲女性顧客佔比。

統一集團今天發表全新品牌「K．Seren」，商品結構除了流行彩妝品牌，還包含面膜、醫美、臉部保養、身體保養、美髮造型、美妝小物、旅行用品、美容保健、便利藥品等10大類別，未來展店將透過7-ELEVEN與K．Seren複合店的模式，強化女性客層的黏著度。

統一超商公共事務部副部經理李建昌說明，觀察台灣零售市場，藥品及化妝品零售業今年第1季成長5.7%，高於綜合商品零售業表現；另外，台灣化妝品的市場規模超過千億元，其中保養、彩妝品合計佔比超過7成，由此可見，消費者對於美妝產品需求強勁。

李建昌說，調查顯示，便利的購物環境，會提高非計劃性購買的機會，因此未來將採7-ELEVEN與K．Seren複合店營運形式來聯合展店，希望創造最大綜效，預估可帶動單店日用品業績成長5倍、有效增加7-ELEVEN店內19歲至35歲女性顧客佔比，以及依單店總體業績推估，來客數可望增加10%、業績成長兩成。

由於強調複合式的營運型態，李建昌表示，未來選店會以具高來客數、顧客樣貌吻合以及商圈消費需求符合為三大原則；以7-ELEVEN與K．Seren複合店位於板橋車站的首店為例，每月平均人次600萬人、女性客層佔比近5成等條件，均符合需求。（編輯：郭萍英）1070529

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