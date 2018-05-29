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影／民防幹部常年訓練　新竹縣表揚績優有功人員

記者常似虎／新竹縣報導2018/05/29 14:49
▲新竹縣民防大隊長陳見賢頒獎給績優有功民防人員，期勉維護地方治安、協助救災防護。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.29）
▲新竹縣民防大隊長陳見賢頒獎給績優有功民防人員，期勉維護地方治安、協助救災防護。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.29）

警力有限、民力無窮，警方受限於人員編制，許多任務都依靠熱心的民防、義警、義交協助。為了提昇民防人員執勤技能、專業服勤，新竹縣竹北分局今( 29 )日辦理民防大隊常年訓練，民防大隊長、新竹縣議會副議長陳見賢特別到場勉勵，除了頒獎給優秀有功人員外，並致贈實用禮品，宣慰隊員平日的辛勞。

民防大隊執行轄內空襲災害防護、協助防空避難設備管理維護、搶救重大災害、維持地方治安及戰時支援軍事勤務任務，例如即將在 6/4 登場的北部 7 縣市（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹）萬安演習，就需要民防人員大力支持，也是今天訓練講習的重點項目之一。


▲新竹縣民防大隊長陳見賢（左）頒獎給兩位中隊長。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.29）

新竹縣民防大隊在竹北分局轄區內設有 2 個中隊，再分為 11 個分、小隊，預計在 6/1 新湖分局正式成軍之後，會打散重新整編。陳見賢表示，新竹縣人口增加快速，警力卻跟不上速度，幸好有民防人員的熱心參與，對地方治安、災害防救等貢獻良多，期許各級幹部秉持初衷，繼續守護鄉里家園。


▲民防大隊長陳見賢（左）頒獎給績優有功民防人員，期勉隊員繼續維護地方治安、協助救災防護。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.29）

對各派出所來說，民防、義警有如及時雨一般，增添不少助力，例如豐田民防小隊的呂金龍多次協助警方查獲通緝、竊盜、毒品等刑案，居功厥偉。由於每位隊員都有機會面對第一線的各種狀況，因此常年訓練課目包括：交通指揮及協勤要領、相關法令規章、反恐行動任務、國防教育與協助救災要領等，確保協勤工作順利圓滿，也保障每位民防隊員的安全。

關鍵字民防常年訓練竹北分局陳見賢
萬安演習　南部地區6月5日登場青年村落文化行動　竹縣兩青年獲獎

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