影／民防幹部常年訓練　新竹縣表揚績優有功人員

警力有限、民力無窮，警方受限於人員編制，許多任務都依靠熱心的民防、義警、義交協助。為了提昇民防人員執勤技能、專業服勤，新竹縣竹北分局今( 29 )日辦理民防大隊常年訓練，民防大隊長、新竹縣議會副議長陳見賢特別到場勉勵，除了頒獎給優秀有功人員外，並致贈實用禮品，宣慰隊員平日的辛勞。

民防大隊執行轄內空襲災害防護、協助防空避難設備管理維護、搶救重大災害、維持地方治安及戰時支援軍事勤務任務，例如即將在 6/4 登場的北部 7 縣市（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹）萬安演習，就需要民防人員大力支持，也是今天訓練講習的重點項目之一。