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中央社

國民黨智庫籲制訂財政紀律法 改善財政

中央社2018/05/29 14:33
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍、葉素萍台北29日電）中國國民黨智庫國家政策研究基金會今天召開記者會，質疑財政惡化、債留子孫，呼籲立法院通過財政紀律法，改善財政問題。對於國民黨對財政的批評，民主進步黨不回應。

國家政策研究基金會上午召開「蔡政府兩週年債留子孫」記者會，由前行政院政務委員朱雲鵬主持，邀中國國民黨籍立法委員賴士葆、曾銘宗、前行政院主計長韋伯韜等人與談。

朱雲鵬表示，民進黨執政以來，宣稱編列預算秉持收支平衡原則，但實際施政卻無視財政健全，推出全以舉債支應的8年新台幣8000億元前瞻基礎建設計畫，通過稅損近200億元的稅改方案等，造成財政惡化，債留子孫。

朱雲鵬呼籲立法院通過制定財政紀律法，雖然不能去除所有弊病，但也許是嘗試的第一步。

賴士葆表示，政府債台高築，根據財政部國庫署國債鐘資料，去年底每人平均債務22.9萬元，但今年2月增為23.6萬元，增加7000元，若以2300萬人口計算，增加1600億元債務，應該是納入前瞻計畫舉債額度。

賴士葆說，財政收支劃分法明訂，政府任何減少收入或增加稅收，都要明確指出錢從哪裡來，但政府從未遵守，讓財政持續惡化，這也凸顯財政紀律法的重要。

曾銘宗表示，穩健財政是國家發展的基礎，但蔡政府「舉債綁樁、債留子孫」，目前中央政府公共債務餘額5兆4000億元，未來舉債額度只剩1兆3000億元。

不過，曾銘宗說，蔡政府提出8年8000億元前瞻計畫，在可能追加預算的情況，推估總經費超過1兆元，屆時舉債額度只剩3000億元，若台灣發生重大災害，民眾連救命的錢都沒有。

韋伯韜表示，台灣儲蓄率36%，歷年最高，但投資率卻只有19%，歷年最低，代表因為看不到未來，大家省吃儉用。沒有投資的結果，今年第1季的「資本財進口」負成長，台灣經濟有如「溫水煮青蛙」，水越來越熱，大家渾然不覺。(編輯：陳永昌)1070529

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