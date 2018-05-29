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中央社

海地總統告訴蔡總統：盼近期見大型合作計畫

中央社2018/05/29 14:41
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北29日電）總統蔡英文今天國宴款待海地總統摩依士，摩依士當面向蔡總統提到，非常期望在近期內，能夠在海地見到台灣在雙邊合作上能有非常有用、非常大型的合作計畫。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）率團來台國是訪問，蔡總統中午國宴款待摩依士。蔡總統頒贈最高等級「采玉大勳章」給摩依士，摩依士也代表海地政府頒贈蔡總統「國家懋績大十字金質勳章」。

蔡總統致詞提到，勳章的榮耀象徵台灣與海地緊密邦誼，也祝福兩國在長期友好基礎上，繼續攜手合作，為雙方人民創造更多福祉。

蔡總統說，摩依士是傑出的企業家與政治家，充滿活力，以改善海地的經濟、提升人民生活品質做為最主要的目標；去年開始，摩依士領導海地政府提出「改變列車」計畫，對內大力補強基礎建設，也特別重視農業、教育、醫療等優先施政項目，對外努力招募外國企業投資，希望創造更多就業機會，促進國家整體發展及建設，這種積極推動政務的企圖心，讓她非常感佩。

蔡總統說，過去台灣和海地在基礎建設、農業、教育、醫療等領域都有相當多的合作經驗與交流成果，她期許未來台灣能善盡合作夥伴的責任，運用技術優勢協助海地的國家發展，逐步實現聯合國永續發展的目標。

蔡總統說，海地對台灣的國際參與提供關鍵的支持，不論是世界衛生大會、聯合國氣候變化綱要公約、國際民航組織，海地都為台灣爭取參與機會，讓台灣想為國際社會付出的決心可以被世界各國看見，「這就是互惠互助的精神」。

摩依士則提到，自從抵達台灣後，尤其台灣的建設與台灣人民的自信，都讓他感到衝擊；他一直想要向台灣致意，雖然台灣長久以來在國際遭受到許多挑戰，但在國際經濟上有非常卓越成就。

摩依士說，中華民國台灣是一個模範，不到50年的期間，台灣就完成現代化工作，而且憑著人民勇氣與膽識，變成世界首屈一指的經濟體；他相信，海地可以從台灣的發展擷取很多經驗。

摩依士提到，海地在全國各地開發道路建設；建置電力網，要讓海地達成24小時供電計畫；海地開放外資直接投資，盼達成國家經濟成長與就業；海地也希望利用本身優越地緣位置，在加勒比海扮演不可忽視的角色。

摩依士指出，為達成國家發展，海地需要仰賴友邦，尤其，更需要仰賴台灣；兩國有長達62年邦誼關係，海地希望兩國關係更加推展，尤其能達成新的階段，以便海地政府能完成施政的七大主軸。

摩依士說，希望建立策略性夥伴關係，讓人民關係更緊密，兩國關係更團結；為了這新的夥伴關係，希望促進兩國雙邊合作，尤其在農業、觀光、教育、交通、基礎建設、衛生、能源、都市計畫等領域合作，以便讓兩國交流，尤其是技術及商業的交流能夠更緊密，同時提升台灣在海地的投資。

摩依士並對蔡總統說，非常期望在近期內，能夠在海地見到台灣在雙邊合作上有非常有用、非常大型的合作計畫；他希望在這個新的合作關係上，兩國人民之間和諧關係能夠持續下去。(編輯：陳永昌)1070529

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