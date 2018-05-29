NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

影／彰化員林市粽子專賣店遭祝融吞噬

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/29 15:32
▲員林市博愛路一戶 4 樓透天厝一樓陷入火海，火勢從 1 樓粽子店引燃，還不時傳出爆裂聲，連生財器具全燒光，並還波及鄰居。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）
▲員林市博愛路一戶 4 樓透天厝一樓陷入火海，火勢從 1 樓粽子店引燃，還不時傳出爆裂聲，連生財器具全燒光，並還波及鄰居。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

這下子真的「燒」肉粽。彰化縣員林市區一家肉粽店， 29 日清晨備料時，不慎引燃瓦斯桶，生財器具全燒光，火勢還波及鄰居。楊姓業者說，最近正在趕製肉粽，前一天也才剛剛找瓦斯行換新瓦斯桶，起火原因由消防局火調人員鑑識中。


▲員林市博愛路粽子店大火，還不時傳出爆裂聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

彰化縣員林市博愛路一戶4樓透天厝一樓陷入火海，還不時傳出爆裂聲，屋主表示，租用 1 樓騎樓煮食，為因應端午節即將來臨，一大早 6 時多開始炊煮肉粽，清晨 6 時 52 分許， 1樓騎樓的瓦斯突然起火燃燒，整條巷子都是大火，相當嚇人。


▲員林市博愛路粽子店大火，生財器具全燒光，火勢還波及鄰居。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

員林消防分隊接獲通報，派出 9 部車輛、 20 多人趕往滅火，並通報台電、瓦斯公司、自來水公司等前往協助， 10 多分鐘後控制火勢， 20 分鐘後火勢熄滅。消防隊表示，現場財物損失 20 萬、建物損失 5 萬，至於起火原因是瓦斯外洩或煮食時燒到易燃物，或有其他原因，正由消防局調查中。


▲員林市博愛路粽子店大火，波及鄰宅。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

楊姓業者表示，由於前天有聞到瓦斯洩漏的味道， 28 日找來瓦斯行將店內的瓦斯桶管線全部換新，沒想到，才剛剛換過新瓦斯桶及管線，卻引起火警意外；而瓦斯行老闆也說不知道為何會燒起來，這一場大火燒到房東房子跟鄰居小吃店，他相當抱歉。


▲現場生財器具全燒光，一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

楊姓業者說，只承租一樓的騎樓做肉粽生意，因為端午節即將來臨，為了因應市場需求，最近肉粽製作量比較大，也接到許多訂單，這一場火警讓他的「肉粽財」化為烏有。

關鍵字火海粽子專賣店肉粽瓦斯桶員林市
青年村落文化行動　竹縣兩青年獲獎桃市騎樓整平　身障團體輪椅驗收

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan