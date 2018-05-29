影／彰化員林市粽子專賣店遭祝融吞噬

彰化縣員林市博愛路一戶4樓透天厝一樓陷入火海，還不時傳出爆裂聲，屋主表示，租用 1 樓騎樓煮食，為因應端午節即將來臨，一大早 6 時多開始炊煮肉粽，清晨 6 時 52 分許， 1樓騎樓的瓦斯突然起火燃燒，整條巷子都是大火，相當嚇人。



▲員林市博愛路粽子店大火，生財器具全燒光，火勢還波及鄰居。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

員林消防分隊接獲通報，派出 9 部車輛、 20 多人趕往滅火，並通報台電、瓦斯公司、自來水公司等前往協助， 10 多分鐘後控制火勢， 20 分鐘後火勢熄滅。消防隊表示，現場財物損失 20 萬、建物損失 5 萬，至於起火原因是瓦斯外洩或煮食時燒到易燃物，或有其他原因，正由消防局調查中。



▲員林市博愛路粽子店大火，波及鄰宅。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

楊姓業者表示，由於前天有聞到瓦斯洩漏的味道， 28 日找來瓦斯行將店內的瓦斯桶管線全部換新，沒想到，才剛剛換過新瓦斯桶及管線，卻引起火警意外；而瓦斯行老闆也說不知道為何會燒起來，這一場大火燒到房東房子跟鄰居小吃店，他相當抱歉。



▲現場生財器具全燒光，一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

楊姓業者說，只承租一樓的騎樓做肉粽生意，因為端午節即將來臨，為了因應市場需求，最近肉粽製作量比較大，也接到許多訂單，這一場火警讓他的「肉粽財」化為烏有。