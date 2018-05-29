影／館長曝「反擊Diss曲」　粉絲熱血沸騰讚好聽

館長 27 日在直播中搶先播放反擊胖虎 Diss 曲《武松來打虎》，從前奏開始就非常有氣勢，連喊三次「武松來打虎，有宋某（意即有爽嗎）」，接著歌詞提及「我就是他媽武松打虎當作打狗」、「你就割你的胃，俺來頂你個肺，抱歉信徒眾多，深蹲你還不配！」「你的無腦行為惹得群情激憤，眾矢之的的你現在過得如何，只剩一個機會挽回你的人生，操你媽的給我下跪拜見天尊」。整首歌雖僅 2 分多鐘，但句句到味、氣勢十足，饒舌的詮釋方式與嘻哈風格讓粉絲聽了都非常興奮。

不過，這首反擊 Diss 曲並非館長本人演唱，而是由饒舌歌手小小湯製作演唱。館長透露，目前歌詞字幕還在製作、 MV 正在準備，後續會公開完整影片。而聽聞胖虎已公開道歉，他則表示：「那我們就當作這是一個玩笑，他 Diss 我，我 Diss 他，好玩就好。」此外，他也非常滿意這首 Diss 曲，並稱「水準很高喔！」

Diss 曲一播出，館長粉絲都興奮大讚：「好聽」、「我覺得可以，館長有嘻哈﻿」、「先不論誰 diss 誰，這首歌真的好聽！有水準多了」、「太 man 只能 like 沒辦法 dis 太讚啦」、「不說別的，光是那句 操你媽的給我下跪 拜見天尊 經典，聽到耳朵懷孕」、「霸氣十足﻿」。