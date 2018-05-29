NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
生活

影／館長曝「反擊Diss曲」　粉絲熱血沸騰讚好聽

生活中心／綜合報導2018/05/29 15:16
▲館長曝反擊胖虎 Diss 歌，粉絲熱血沸騰讚好聽。（圖／截取自館長直播影片）
▲館長曝反擊胖虎 Diss 歌，粉絲熱血沸騰讚好聽。（圖／截取自館長直播影片）

網紅「胖虎」陳睿纁日前自製 MV 開嗆成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢「體脂肪跟 EQ 一樣低」。館長不甘示弱，曝光「反擊 Diss 曲」，粉絲聽後全都熱血沸騰大讚好聽。

館長 27 日在直播中搶先播放反擊胖虎 Diss 曲《武松來打虎》，從前奏開始就非常有氣勢，連喊三次「武松來打虎，有宋某（意即有爽嗎）」，接著歌詞提及「我就是他媽武松打虎當作打狗」、「你就割你的胃，俺來頂你個肺，抱歉信徒眾多，深蹲你還不配！」「你的無腦行為惹得群情激憤，眾矢之的的你現在過得如何，只剩一個機會挽回你的人生，操你媽的給我下跪拜見天尊」。整首歌雖僅 2 分多鐘，但句句到味、氣勢十足，饒舌的詮釋方式與嘻哈風格讓粉絲聽了都非常興奮。

不過，這首反擊 Diss 曲並非館長本人演唱，而是由饒舌歌手小小湯製作演唱。館長透露，目前歌詞字幕還在製作、 MV 正在準備，後續會公開完整影片。而聽聞胖虎已公開道歉，他則表示：「那我們就當作這是一個玩笑，他 Diss 我，我 Diss 他，好玩就好。」此外，他也非常滿意這首 Diss 曲，並稱「水準很高喔！」

Diss 曲一播出，館長粉絲都興奮大讚：「好聽」、「我覺得可以，館長有嘻哈﻿」、「先不論誰 diss 誰，這首歌真的好聽！有水準多了」、「太 man 只能 like 沒辦法 dis 太讚啦」、「不說別的，光是那句 操你媽的給我下跪 拜見天尊 經典，聽到耳朵懷孕」、「霸氣十足﻿」。

關鍵字館長武松來打虎小小湯饒舌diss
新一代雷射　肌膚困擾一次退散他加油晚一步…千萬獎金就這樣飛了

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan