川金會締和平願景 受勳韓戰老兵不看好

他從在仁川的公寓向法新社記者表示「我厭惡任何戰爭」，並為他不好的聽力道歉。他戰時為了擊退支援北韓共黨部隊的中共志願軍，以重型機關槍持續開火好幾小時，導致聽力受損。

面黃肌瘦的崔得秀（Choi Deuk-soo，譯音）已高齡91歲，在韓戰後期曾奮不顧身地進攻一座敵軍占據的高地，他是5位至今仍在世、獲頒南韓最高軍功勳章－「太極」（Taeguk）勳章的老兵之一。

（中央社首爾29日綜合外電報導）崔得秀當年只靠手榴彈就攻破3個機關槍掩體。做為韓戰受勳英雄，他最了解美國與北韓和平會談破局後的風險，且不認為雙方即將取得突破。

兩韓最後簽署停戰協定，朝鮮半島自此隔著非軍事區一分為二，成為留至今日的冷戰傷口。美國總統川普矢言將對抗北韓擁核獨裁政權構成的威脅，無論是透過與北韓領導人金正恩舉行會談，或是「烈焰與怒火」。

美國與北韓最近外交關係出現緩和跡象，但崔得秀卻不買帳。他說：「未來某個時間點可能將爆發另一場戰爭，可能是在數百年後，目的是為讓兩韓統一。」在崔得秀接受法新社訪問後，川普取消了原定將與金正恩舉行的川金會，之後又暗示峰會有望復活。

他又說：「我不認為與金正恩達成的協議能夠長久，因為北韓人有興趣的只是物質回報。」北韓是否真的致力於放棄核武或真心地追求和平，他也打了個問號。

這位9旬老翁的悲觀論調，是在韓戰的嚴酷考驗中形成，接下來的數十年，兩韓試圖談和皆以失敗收場，北韓的金氏政權依舊牢牢掌權，並將北韓轉型為擁核國家，讓他的這種看法更加根深蒂固。

一直透過吸入器呼吸以緩和氣喘的崔得秀，想起朝鮮半島上次爆發全面戰爭時的恐怖經驗。這段在午夜仍緊緊糾纏著他的往事，就是讓他獲得勳章的那一夜。

1953年6月30日，他的部隊奉命奪回一支中共志願軍月初攻占的戰略要地938高地（Hill 938）；崔得秀的部隊傷亡慘重，500人戰到僅剩30人。

他說：「最高指揮官把我們召集起來，發了菸給我們，他接著說：『你們只許前進，不准撤退』部隊還架起機關槍，威脅如果撤退，將開槍射我們。」

為讓身手敏捷，上級要他們丟掉鋼盔，只帶著手榴彈，指揮官說如果需要步槍，就從散布在高地的數百具屍體身邊拿。

在黑天與煙幕掩護下，崔得秀往敵軍步步逼近。他說：「我爬到一個機關槍發射點，丟了第一枚手榴彈；然後，扔了第2枚手榴彈炸了第2個機關槍掩體；再拿剩下的2枚手榴彈毀了第3個機槍陣地。」

由於敵軍機槍失效，增援部隊順利攻上高地，結束一個小時的戰鬥。不知道為什麼，崔得秀毫髮無傷，但他說，那晚原本部隊僅存的30人，只剩5人活下來。

崔得秀說，他樂見川普願意與金正恩會談，但對美國執政團隊的好戰成員感到不安，尤其是對北韓鷹派的國家安全顧問波頓（John Bolton）。

波頓與美國副總統彭斯（Mike Pence）月初先後提及利比亞領導人格達費（Moamer Khadafi）的下場。格達費在放棄核武的數年後，死在美國撐腰的叛軍手下。

這樣的對比令北韓感到憤怒。崔得秀怒氣沖沖地說：「那個留著濃密鬍子的人，不顧後果地說了不該說的話，搞砸了一切。」

朝鮮半島問題是最棘手的地緣政治議題之一，數十年來見證朝鮮半島的難題，造就崔得秀對和平的希望，抱持不敢樂觀的現實主義。

上月，崔得秀跟數以百萬計的民眾一樣，看著南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩在非軍事區見面。兩韓領導人握手，文在寅也在金正恩邀請下短暫踏入北韓。

崔得秀回想起最近緊張關係和緩時說：「我覺得這是好事，但下一刻起我不禁懷疑，這次能維持多久。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1070529