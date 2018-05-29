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中央社

花蓮警鼓勵機車貼反光條 宣導兩段式左轉

中央社2018/05/29 15:00
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮許多銀髮族騎機車未依兩段式左轉，加上缺乏禮讓精神，成為交通事故肇事主因，吉安警分局特別到社區宣導，也為機車與電動代步車貼反光條，維護行車安全。

花蓮縣警局吉安分局表示，65歲以上高齡者是道路上最弱勢的族群，邁入高齡化社會，保障長者用路安全相當重要。在分析許多高齡者的交通事故當中，未依兩段式左轉是主要的肇事因素。

壽豐分駐所長張進首宣導指出，高齡者未依兩段式左轉而肇事，可能是未注意路口標誌，或是根本就看不懂，因此，警方製作兩段式左轉的標誌牌來宣導，希望能加深印象。

張進首說，只要路口有設立「機慢車兩段左轉」的標誌牌，一定要兩段式左轉，若無此標誌，騎士可依實際情況自行選擇是否兩段式左轉。不過，為降低事故機率，最好能養成兩段式左轉的習慣，如此比較安全，也能避免一時不小心沒看到號誌。

此外，缺乏禮讓精神也是許多交通事故發生的主因，警方呼籲民眾要落實「路權」觀念，例如在十字路口前務必減速，確實做到「轉彎車讓直行車」、「支線車讓幹道車」、「左轉車讓右轉車」等規定，才能有效避免車禍意外。

花蓮許多鄉鎮田野小路蜿蜒眾多、燈光照明恐有不足，吉安警分局光華派出所員警在執行勤務的同時，準備了高係數的反光貼條，徵詢路過民眾同意後，貼在安全帽或擋泥板上，提升夜間能見度，安全多一分保障。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070529

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