華為、OPPO加入低階手機戰場 擠壓新興市場當地品

根據 IDC 全球硬體組裝研究團隊從供應鏈調查最新結果顯示，今年 1-2 月延續去年底廠商保守出貨策略，加上農曆春節停工影響，雖在年後情勢出現改變，但今年第 1 季全球智慧型手機產業，相對去年同期與上季仍衰退 2.1% 與 12.9%。

小米去年以低價手機搶奪新興市場需求，突破成長瓶頸，華為、OPPO 將在今年第 2、3 季推出千元人民幣以下機種，IDC(國際數據資訊) 認為，面對成長趨緩的全球智慧型手機市場需求，中國大陸一線廠商的低階手機，將強力擠壓新興市場當地品牌、白牌廠商的生存空間，產業集中度將明顯提高。

IDC 全球硬體組裝研究團隊研究經理高鴻翔指出，農曆年前延續去年第 4 季以來中國大陸廠商因高屏佔比手機規格持續演進所採取的保守出貨策略，加上農曆春節停工，今年第 1 季全球智慧型手機產業出貨規模呈現生產淡季出貨不多的局面。

高鴻翔表示，隨著手機產品策略佈局逐漸明朗，通路庫存出清告一段落，及印度將執行當地 CKD 零件組裝政策，造成中國大陸廠商積極備貨，製造規模已自 3 月起明顯向上攀升，預料拉貨熱潮將持續至第 2 季。

高鴻翔說，在競爭態勢方面，除受到華為、小米出貨持續暢旺，蘋果進入傳統淡季等影響外，以低階手機在非洲、印度崛起的傳音則延續智慧型手機出貨持續成長態勢，首次進入全球前十大智慧型手機組裝排名。

展望 2018 年全球智慧型手機產業發展，在去年小米憑藉低價手機搶奪新興市場需求，突破成長瓶頸後，華為、OPPO 將在今年第 2、3 季推出千元人民幣以下機種，面對成長趨緩的全球智慧型手機市場需求，IDC 強調，中國大陸一線廠商的低階手機，將強力擠壓新興市場當地品牌、白牌廠商的生存空間，產業集中度將明顯提高。